به گزارش خبرنگار مهر، سیروس فتحی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: امسال برنامههای اوقات فراغ با گستردگی بیشتری با شعار هر دانشآموز یک مهارت در استان بوشهر برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای تابستانه در موضوعات علمی، فرهنگی، مهارتآموزی، اشتغالزایی، طرح هجرت و اردویی گردشگری برگزار میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: در قالب طرح هجرت سال گذشته ۲۹۲ مدرسه تحت پوشش قرار گرفت که امسال ۳۰۰ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.
فتحی بیان کرد: امسال اعزام هزار و ۳۰۰ دانش آموز را به مسابقات کشوری خواهیم داشت که در قالب ۲۹ رشته است و مدعی کسب مقام های برتر هستند.
وی بیان کرد: همچنین اردوهای بنیاد علوی نیز در ۱۳ گروه و پس از ماه رمضان آغاز خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مراکز تابستانه در ۱۸ شهرستان و مناطق فعال هستند و بالغ بر ۴۵ هزار دانش آموز از این مراکز استفاده میکنند.
