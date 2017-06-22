به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی در جلسه ساماندهی شئونات فرهنگی و مناسبتهای مذهبی گفت: هیئت های مذهبی دارای ساختار مردمی هستند و ظرفیت باالقوه ای برای حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی جامعه محسوب می شوند.

وی برنامه محور بودن را مهمترین شاخصه هیئت های منسجم دانست یادآور شد: هیئت ها برای توفیق نظام با وحدت و هدف مشترک کار می کنند.

فرماندار رزن از فعالیت بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی ثبت شده در شهرستان رزن خبرداد افزود: این تعداد متشکل از ۳۱ هیئت خواهران و ۱۶۹ هیئت برادران است.

وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی ظرفیت مطلوبی برای اشاعه شادی های مباح هستند، افزود: چرا باید هیئت ها در مناسبت هایی نظیر ولادت و مراسم جشن اهل بیت (ع) فعالیت کم رنگی از خود نشان دهند و از این ظرفیت به نحو احسن و مطلوب استفاده نکنند.

فتحعلی حسینی عنوان کرد: فرهنگ کار، طلاق، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از جمله مباحثی است که باید در هیئت های مذهبی بازگو شود.

وی بابیان اینکه مطالب و مباحث مطرح توسط سخنرانها باید هدفمند و قوی باشد، افزود: باید برنامه هایی در هیئت ها ارائه شود که دارای محتوا و نتیجه مطلوب باشند.

فرماندار رزن تاکید کرد: هیئت ها از ایجاد بحث های حاشیه ای که باعث ایجاد بدعت و خرافات در مراسم می شود پرهیز کنند و فقط در مسیر شناساندن اسلام ناب قدم بردارند.

وی با اشاره به برنامه های شهرستان رزن در ماه مبارک رمضان افزود: اعزام ۹۵ روحانی به روستاها، برگزاری بیش از ۸۵ محفل انس با قران و برگزاری ۱۰ جلسه جزءخوانی قران به صورت فعال در روستاها از مهمترین برنامه های شهرستان رزن بوده است.

حسینی از فعالیت ۶۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان رزن نیز خبر داد و گفت: این مراکز در راستای توسعه معرفت دینی و فعالیت های قرآنی، پرکردن اوقات فراغت و توسعه فرهنگ کتابخوانی، فعالیت می کنند.