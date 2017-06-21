ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیگیریهای مسئولان استانی و شهرستانی کلاک پایین، شیخآباد، قسمت غربی گرمدره از خیابان تاجبخش، شهرک طالقانی شامل سرحدآباد بالا و ویلاهای سرحدآباد،بهعلاوه حدود ۳ کیلومتر از جاده مخصوص به مرز شهرستان فردیس اضافه شد.
بخشدار مرکزی فردیس در ادامه افزود: مرز شهرستان فردیس از پل مترو در جاده ملارد تا ۱ کیلومتر بعد از ایستگاه اتمسفر در بخش مرکزی فردیس است.
حسنی بابیان این مطلب که این نقاط از مناطق ۲ و۱۱ به فردیس اضافهشده است، عنوان کرد: در پل فردیس از بنفشه به پایین تا راهآهن و در مسیر راهآهن از پایینتر از میدان استاندارد، شهرک کامیون داران و مثلثی شیخآباد متعلق به فردیس است.
وی خاطرنشان کرد: هریک از ادارات فردیس که نیاز به استعلام دارد مکتوب اعلام نماید تا سازمان موردنظر را در استان تحویل گرفته و ازاینپس ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات این نقاط در برنامه کار ادارات فردیس گنجانده میشود.
