  1. استانها
  2. البرز
۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

بخشدار مرکزی فردیس:

مرزهای جغرافیایی شهرستان فردیس گسترده‌تر شد

مرزهای جغرافیایی شهرستان فردیس گسترده‌تر شد

فردیس - بخشدار مرکزی شهرستان فردیس از اضافه شدن برخی از نقاط به حریم شهری بخش مرکزی فردیس خبر داد.

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی کلاک پایین، شیخ‌آباد، قسمت غربی گرم‌دره از خیابان تاج‌بخش، شهرک طالقانی شامل سرحدآباد بالا و ویلاهای سرحدآباد،به‌علاوه حدود ۳ کیلومتر از جاده مخصوص به مرز شهرستان فردیس اضافه شد.

بخشدار مرکزی فردیس در ادامه افزود: مرز شهرستان فردیس از پل مترو در جاده ملارد تا ۱ کیلومتر بعد از ایستگاه اتمسفر در بخش مرکزی فردیس است.

حسنی بابیان این مطلب که این نقاط از مناطق ۲ و۱۱ به فردیس اضافه‌شده است، عنوان کرد: در پل فردیس از بنفشه به پایین تا راه‌آهن و در مسیر راه‌آهن از پایین‌تر از میدان استاندارد، شهرک کامیون داران و مثلثی شیخ‌آباد متعلق به فردیس است.

وی خاطرنشان کرد: هریک از ادارات فردیس که نیاز به استعلام دارد مکتوب اعلام نماید تا سازمان موردنظر را در استان تحویل گرفته و ازاین‌پس ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات این نقاط در برنامه کار ادارات فردیس گنجانده می‌شود.

کد مطلب 4011339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها