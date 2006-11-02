حضور آيت الله نوري همداني در دومين رزمايش پيامبر اعظم

گزارش خبرنگار اعزامي مهر، آيت ‌الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد با حضور در محل برگزاري اولين مرحله از دومين رزمايش پيامبر اعظم(ص) ، ضمن تقدير از سپاه پاسداران به خاطر نمايش مقتدارانه توان دفاعي كشورمان سلام و درود خود را به مجاهدين راه اسلام و اين حماسه آفرينان نثار كرد وگفت: اين راه، راه مجاهدين بدر و حنين و دنباله جهاد امير‌المومنين و پيمودن راه سيد الشهداء است كه براي حفظ ارزش هاي اسلامي و تقويت دين گام بر مي داريم.

وي افزود: همه ملت هاي مسلمان بايد از شما پشتيباني كنند تا تصويري از اقتدار مسلمانان و قدرت آنان در خليج فارس به نمايش گذاشته شود.

آيت الله نوري همداني اظهار داشت: برپايي اين گونه رزمايشات براي مسلمانان هيچ خطري ندارد زيرا حرف اين رزمايش با كساني است كه نظر تجاوز به اسلام و مسلمانان را دارند.

وي يا اشاره به تهديدات سردمداران كاخ سفيد گفت: آقاي بوش بايد بداند اگر دست از تهديدات خود برندارد و به جنگ با ايران تن دهد بداند كه با روحيه شهادت طلبي و قدرتي كه نزد جوانان ايراني وجود دارد عمرش به پايان خواهد رسيد.

اين مرجع تقليد در پايان خطاب به فرماندهان ارشد سپاه و متخصصان جوان كشورمان گفت: شما عزيزان با تلاش هاي خودتان راه نجات مستضعفين را باز كرده ايد و از سوي ديگر باعث شده ايد تا راه قله هاي سعادت را يك به يك طي كنيد كه اين امر زمينه ساز ظهور حضرت ولي عصر (عج) است.

آيت الله نوري همداني سپس به همراه فرمانده كل سپاه پاسداران از بخش هاي مختلف توان موشكي سپاه بازديد كرد.