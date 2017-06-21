مرگ ۴ نفر براثر گاز گرفتگی سگ در منطقه سیستان

علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در چند سال اخیر میزان گاز گرفتگی سگ در منطقه سیستان زیاد شده به طوری که در سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ مورد گاز گرفتگی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه همه این موارد تحت درمان قرار گرفته اند، افزود: متاسفانه از این تعداد ۴ بیمار فوت شدند که یک نفر در اسفند ماه سال گذشته و سه نفر دیگر نیز که دو نفر از آن ها از اتباع بیگانه بودند از ابتدای امسال تاکنون جان خود را ازدست دادند.

وی با اشاره به اینکه در یک مورد از این بیمارها نتیجه بیماری هاری مثبت اعلام شد و در سه مورد دیگر نیز احتمال هاری وجود دارد ولی هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است، تصریح کرد: دلیل فوت این بیماران مراجعه دیر هنگام به مراکز درمانی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با تأکید براینکه نیمی از قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند، ادامه داد: بیشترین گاز گرفتگی ها توسط سگ ها اتفاق می افتد و معمولا نیمی از قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی است و انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند.

وی بیان داشت: نخستین اقدام پس از گزش به وسیله حیوان مبتلا به هاری شست ‌وشوی محل گزش است که طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت این شست‌وشو باید حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول بیانجامد و لازم است ذرات صابون با آب فراوان از محل گزیدگی خارج شوند.

نصیری افزود: همچنین باید با استفاده ازالکل ۷۰ درصد یا بتادین محل گزش را ضدعفونی کرده و سپس برای دریافت واکسن و سایر اقدامات پیشگیری از هاری به مرکز درمانی یا بیمارستان مراجعه کرد.