با عوامل ورود پساب به اراضی کشاورزی آذربایجان غربی برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین ظهر چهارشنبه در سومین نشست کارگروه کیفیت منابع آب آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد آلودگی در محصولات غذایی توسط پساب صنعتی کارخانجات اظهارداشت: کانالهای آب کشاورزی و انهار زراعی برای تأمین آب کشاورزی هستند که با سلامت صنایع غذایی و خانوادهها ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان نباید پذیرای پساب صنعتی واحدهای صنعتی باشند که در صورت مشاهده بایستی بلافاصله مشکل مورد بررسی و برخورد قانونی انجام شود.
رهبردین با اشاره به اهمیت مدیریت کیفی منابع آب عنوان کرد: سیاست گذاری و برنامه ریزی اصلی کارگروه، مدیریت کیفی منابع آبهای سطحی، زیرزمینی و سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت مدیریت کیفی پساب، توسعه، ارتقا و به کارگیری برنامهها و فن آوری های مناسب در تأسیسات آبی، و خروجی واحدهای صنعتی با رویکرد حفظ و بهبود منابع آب است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی به ای پس تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه، ورودی بیش از ظرفیت مودول های ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب شهری ارومیه است که امید داریم با اتمام مودل ۳ این تصفیه خانه، تا حدودی این موضوع حل شود و در همین راستا فرهنگ سازی در خصوص عدم انتقال آبهای سطحی شهری و باران از سوی منازل توسط مردم به شبکه فاضلاب شهری اهمیت دوچندان دارد.
رهبردین تاکید کرد: فرهنگ سازی و همراه نمودن مردم با برنامههای اجرایی کارگروه کیفیت منابع آب نقش بسزایی در بهرهوری و اثر بخشی تصمیمات این کارگروه دارد و تدوین سیاستها و راهبردهای مؤثر در خصوص نحوه تخلیه و بازچرخانی پساب برای کاربریهای مختلف، برنامه ریزی راهبردی به منظور ارتقاء آگاهیهای عمومی، تعیین اولویتهای کاری در زمینه مدیریت جامع کیفیت منابع آب و ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی در اجرای فرآیندها، رویهها و سامانههای مدیریت کیفیت منابع آب میتواند تا حد زیادی گره گشای مشکلات موجود باشد.
در این جلسه نمایندگان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، اداره کل محیط زیست استان، شهرداری ارومیه و سازمان صنایع و معادن استان به ارائه برنامهها و گزارش اقدامات انجام یافته در مدیریت کیفیت منایع آب پرداختند.
نظر شما