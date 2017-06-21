۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شد

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شده است، اظهار داشت: نصب این دوربین ها نقش مهمی در کاهش تخلفات رانندگی و حوادث در این استان دارد.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های و تکنولوژی های جدید برای کاهش تخلفات در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سرعت غیر مجاز از مهمترین تخلفات رانندگی در این استان به شمار می رود که نصب این دوربین های نظارتی نقش مهمی در کاهش این تخلف دارد.

وی اظهار داشت: باید ترویج فرهنگ رانندگی درست و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این استان مورد توجه قرار بگیرد.