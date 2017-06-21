  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شد

۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شد

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از نصب ۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری خبر داد.

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ دوربین کنترل سرعت در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب شده است، اظهار داشت: نصب این دوربین ها نقش مهمی در کاهش تخلفات رانندگی و حوادث در این استان دارد.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های و تکنولوژی های جدید برای کاهش تخلفات در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

 معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سرعت غیر مجاز از مهمترین تخلفات رانندگی در این استان به شمار می رود که نصب این دوربین های نظارتی نقش مهمی در کاهش این تخلف دارد.

وی اظهار داشت: باید ترویج فرهنگ رانندگی درست و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این استان مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 4011426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها