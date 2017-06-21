متهمان اسیدپاشی زابل به اعدام و حبس محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، ابوالفضل نجفی اظهار داشت: ۱۰ ماه پیش برای نخستین بار اسیدپاشی در شهر زابل رخ داده بود که منجر به به قتل یک نفر شد.

وی افزود: پس از این حادثه با پیگیری های انجام شده طی پنج روز متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شدند به طوری که پس از تحقیقات مقدماتی با سرعت و دقت در کمترین زمان پرونده تکمیل و رای آن صادر شد.

رئیس دادگستری زابل تصریح کرد: ۲ متهم اصلی این پرونده یکی به اعدام و دیگری به حبس طولانی مدت محکوم شدند که حکم صادره به زودی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع این پرونده ناموسی و اخلاقی بوده است، تصریح کرد: افرادی که مخل نظم و امنیت عمومی جامعه هستند دستگاه قضا به هیچ عنوان در مورد آنان کوتاهی نکرده و با شدیدترین نوع برخورد می کند.