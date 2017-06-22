ارتش آزادسازی قدس از چنگ اشغالگران تشکیل شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد مظهری: روز جهانی قدس امسال در شرایطی فرا می رسد که بیت المقدس در بدترین شرایط قرار داشته و حتی کشورهای عربی نیز علیه آن به توطئه چینی می پردازند.

امسال همچنین روز قدس با پنجاهمین سالگرد اشغال مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی هم زمان شده است. پنجاه سال است که تروریسم صهیونیستی در تمامی ابعاد این شهر مقدس را مورد هدف قرار می دهد و همگی در معرض حملات مستمر ، گسترده و وحشیانه طرح های صهیونیستی برای تغییر بافت آن از طریق انتقال مهاجران وگسترش افراطی گری صهیونیستی قرار دارند.

«محمود الزهار» عضو ارشد جنبش حماس فلسطین در خصوص نقش امام خمینی (ره) در برگزاری راهپیمایی روز قدس در سراسر جهان به خبرنگار مهر گفت: امام خمینی در سطح عربی و اسلامی نقش مهمی در زنده کردن مسأله فلسطین داشتند.

وی تصریح کرد: زمانی که یک شخصیت از مسأله ای حمایت می کند، میان حامیان آن مسأله محبوب می شود و امام خمینی نیز با ابداع روز جهانی قدس میان تمام مسلمانان به جز آنها که برای منافع غرب کار می کنند، محبوب شدند.

الزهار تأکید کرد: روز قدس در حقیقت تذکری برای تمام مسلمانان در خصوص فلسطین است که مورد هجمه برخی کشورهای عربی و غربی قرار گرفته است. در برهه کنونی آنچه که مطلوب است، تشکیل ارتش قدس برای آزادسازی این مکان شریف از چنگ اشغالگران اسرائیل است.

وی در ادامه افزود: در سال های اخیر مسأله فلسطین به دلیل مشکلات و بحران های جاری منطقه به حاشیه رانده شده است و بدتر از آن برخی در صدد فروختن این مسأله مشروع بوده اند. برخی پول های مسلمانان را به غربی های دادند و این غربی های صلیبی به صراحت با تحویل قدس به صهیونیستها موافقت کردند. این طرف هایی که پول مسلمانان را به غربی ها دادند، به اسرائیل هم سفر کردند.

عضو ارشد حماس در ادامه در رابطه با عادی سازی روابط برخی از رژیم های مرتجع عربی با صهیونیست ها نیز بیان داشت: استفاده از کلمه «عادی سازی» اشتباه است؛ زیرا این لفظ برای یک نظام عادی استفاده می شود اما اسرائیل هیچ جایگاهی در تاریخ این منطقه ندارد. بنابراین ما می گوییم که تلاش برای عادی سازی شکست خورده است و هر چقدر هم که برای آن پول صرف کنند، باز هم به اهداف خود نمی رسند.

وی درباره تلاش برخی از طرف های عربی برای ترویج ایران هراسی و دشمنی با ایران به جای اسرائیل هم تصریح کرد: این سیاست یکی از سیاست هایی است که دشمنان امت اسلامی بر روی آن تکیه کرده اند و مانند تروریسم خواندن مقاومت است. یکی از راه های غرب برای ترساندن دیگران این است که القا کنند ایران برای جهانیان خطر و تهدید است ولی این امر به هیچ وجه صحیح نیست.