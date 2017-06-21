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۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

معاون فرماندار بناب:

راهپیمایی روز جهانی قدس لرزه بر پیکر استکبار جهانی خواهد انداخت

راهپیمایی روز جهانی قدس لرزه بر پیکر استکبار جهانی خواهد انداخت

بناب- معاون فرماندار بناب گفت: با توجه به حوادث منطقه ای و جهانی حضور منسجم و پرشکوه مردم درراهپیمایی روز جهانی قدس لرزه بر پیکر استکبار جهانی خواهد انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت و برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع مسئولان شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: نام گذاری این روز توسط امام راحل(ره) نشان از تدبیر و دوراندیشی بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی دارد و آن امام راحل(ره) با نام گذاری این روز موجبات عزت اسلام، مسلمانان و ذلت استکبار را فراهم کرد.

وی سپس با محکوم کردن جنایت های اخیر تروریستی تهران تصریح کرد: یکی از مقاصد دشمن برای اینگونه اقدامات تروریستی مشغول کردن مردم به امور داخلی و از بین بردن وحدت ملت ایران است.

معاون فرماندار بناب همچنین ضمن تمجید از اقدام و پاسخ قاطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به پایگاه های تکفیری ها تأکید کرد: این حرکت عظمت و صلابت جمهوری اسلامی ایران را تحکیم بخشید.

رفیعی در ادامه سخنان خود با دعوت از تمامی آحاد و شهروندان بنابی برای حضور پرشکوه و پرصلابت در راهپیمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کرد: تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان بناب مهیا شده است.

این گزارش حاکی است، مردم شریف و انقلابی شهرستان بناب همه ساله همراه و همگام با ملت شهیدپرور ایران اسلامی در روز جهانی قدس که به ابتکار رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به این عنوان نام گذاری شده است، با حضوری پرشکوه و منسجم در راهپیمایی این روز با شعارهای «مرگ  بر آمریکا، مرک بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود و ...» مراتب انزجار خود را از اعمال ننگین استکبار جهانی و همچنین رژیم غاصب فلسطین اشغالی اعلام می نمایند.

کد مطلب 4011553

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