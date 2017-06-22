روز قدس نشانگر جایگاه والای فلسطین و نامشروع بودن اسرائیل است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: روز جهانی قدس امسال در شرایطی فرا می رسد که بیت المقدس در بدترین شرایط قرار داشته و حتی کشورهای عربی نیز علیه آن به توطئه چینی می پردازند.

امسال همچنین روز قدس با پنجاهمین سالگرد اشغال مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی هم زمان شده است. پنجاه سال است که تروریسم صهیونیستی در تمامی ابعاد این شهر مقدس را مورد هدف قرار می دهد و همگی در معرض حملات مستمر، گسترده و وحشیانه طرح های صهیونیستی برای تغییر بافت آن از طریق انتقال مهاجران و گسترش افراطی گری صهیونیستی قرار دارند.

«سلوم السلوم بن محمد» نماینده پارلمان سوریه درباره اهمیت روز قدس و نقش ایران در احیاء مسأله فلسطین به خبرنگار مهر گفت: ایران در نمایش عادلانه بودن مسأله فلسطین و به تصویر کشیدن مظلومیت ملت فلسطین و همچنین در اولویت قرار دادن این مسأله در سطح عربی و اسلامی نقش مهمی داشته است.

وی افزود: در شرایطی که امام خمینی و امام خامنه ای در حمایت از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ایفای نقش کرده اند، بسیاری از سران عربی و جهان برای به حاشیه راندن مسأله فلسطین و انحراف افکار عمومی از جنایات صهیونیست ها فعالیت و تلاش کردند.

السلوم در ادامه تصریح کرد: حمایت های ایران علت اصلی در اولویت باقی ماندن موضوع فلسطین و عدم به حاشیه رانده شدن و فراموشی آن است. سوریه نیز علیرغم مشکلات و بحران هایی که دارد، فلسطین را اولویت نخست خود می داند.

وی در همین زمینه افزود: نامیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس، معانی و مفاهیم بسیاری مهم دارد که با مهم ترین موضوع منطقه یعنی فلسطین در ارتباط است.

وی در ادامه یادآورشد: امام خمینی این روز را بر اساس عقاید دینی عمیق و به دور از شعارهای دروغین و منافع سیاسی برای نصرت و یاری قدس و مسأله فلسطین انتخاب کردند تا بدین صورت نمونه ای صادق برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین ارائه کنند.

السلوم تأکید کرد: این روز نشانگر جایگاه والای قدس و مسجدالاقصی و نامشروع بودن رژیم اسرائیل است. حضور مردم در راهپمایی این روز موجب می شود که فلسطین در اذهان و قلوب باقی مانده و بر رژیم صهیونیستی نیز فشار وارد آید.

نماینده پارلمان سوریه در ادامه به عادی سازی روابط برخی رژیم های مرتجع عربی با صهیونیست ها پرداخت و گفت: این اقدام به نفع رژیم صهیونیستی و به ضرر فلسطینی ها و مسأله فلسطین است و فقط می توان از آن به خیانتی بزرگ در زمینه انسانی و دینی و قومیتی یاد کرد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ها برای ویران کردن منطقه توسط مزدوران صهیونیست با هدف مشروعیت دادن به رژیم صهیونیستی انجام می شود. تسلیم و عادی سازی روابط موجب فنا و نابودی می شود و مقاومت تنها راه پیروزی است. سرنوشت هر کسی که با اسرائیل روابطش را عادی کند، ننگ و ذلت است.

وی همچنین در خصوص تلاش ها برای ایران هراسی و دشمنی با ایران به جای اسرائیل هم اظهار داشت: ایران به دلیل اینکه از وابستگی به آمریکا خارج شده و به واسطه حزب الله لبنان و اتحاد با سوریه، تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شود. بر این اساس کشورهای حوزه خلیج فارس که به آمریکا وابسته هستند، هجمه ای را علیه ایران راه انداخته اند.

نماینده پارلمان سوریه در پایان گفت: همراهی ایران با فلسطین و حمایت از محور مقاومت، مزدوران آمریکا و صهیونیست ها را در منطقه به تحرک واداشته تا مدعی وجود خطر از جانب ایران شوند و اذهان و افکار را از خطر اصلی یعنی صهیونیست ها منحرف کنند تا بدین صورت امنیت اسرائیل حفظ شود.