به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " فرانتس يوزف يونگ " در نخستين مرحله از سفر خود به خاورميانه وارد بيروت پايتخت لبنان شده و با " فواد سنيوره " نخست وزير و " الياس مور " وزير دفاع اين كشور ديدار و گفتگو مي كند .

محور مذاكرات وزير دفاع آلمان در لبنان درباره حضور نيروهاي يونيفيل در اين كشور است .

وي همزمان با اعزام 1200 نظامي آلمان به لبنان تصريح كرد : نيروهاي دريايي آلمان نقش تعيين كننده اي را در مناطق جنوب لبنان به عهده خواهند داشت .

تاكنون تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شمار نظاميان اعزامي خود به لبنان را اعلام كرده اند . ايتاليا 3 هزار ، اسپانيا 1200 ، فرانسه 2 هزار ، لهستان 500 ، بلژيك 400 و فنلاند نيز 250 نيروي خود را روانه لبنان مي كنند.

قطعنامه 1701 شوراي امنيت همچنين برافزايش تعداد نيروهاي بين المللي مستقر درلبنان "يونيفل" از دوهزار نفر به 15هزار نفر و توسعه محدوده ماموريت آنها تاكيد مي كند.

قطعنامه ياد شده خواستار آزادي غيرمشروط دونظامي اسرائيلي به اسارت گرفته شده در 12ژوئيه(21 تير) توسط حزب الله لبنان است،اما هيچ اشاره اي به ضرورت آزادي اسراي لبناني در بند صهيونيستها نكرده است.

وزير دفاع آلمان پس از لبنان راهي اراضي اشغالي شده و با مقامات اين رژيم گفتگو مي كند .