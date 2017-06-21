گروه جهادی بسیجیان چغادک به روستای محروم گزدراز دشتی اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار علیرضا فلاحی اظهار داشت: گروه جهادی شهید برونسی متشکل از ۴۰ نفر از بسیجیان پایگاه تاسوعای حوزه رمضان شهر چغادک به اردوی جهادی ۷ روزه به روستای گزدراز شهرستان دشتی اعزام شدند.

فلاحی با اشاره به آیه شریفه «الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عندالله»، اظهار کرد: حاضران در گروه‌های جهادی مصداق این آیه شریفه هستند و حضور در اردوهای جهادی توفیقی بزرگی است که خداوند متعال به شما عنایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه گروه های جهادی ۷ روز در مناطق هستند، افزود: تمرکز بیشتر گروه های جهادی به انجام امور فرهنگی، اقتصادمقاومتی، کمک به محرومین و اقدام به آبادانی و رونق در روستاها است.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان بوشهر بیان کرد: مهمترین فعالیت گروه جهادی شهید برونسی شهرستان بوشهر در زمینه عمرانی، اقتصاد مقاومتی، برنامه های فرهنگی، آموزش سواد آموزی، خدمات رسانی، اقدامات خدماتی مانند شست و شوی کولرهای مسجد، حسینه و منازل نیازمندان و دیوارنویسی بوده است.

فلاحی با بیان اینکه در اردوهای جهادی دیدار خانواده شهدا از مهمترین برنامه‌ها است، خاطرنشان کرد: تقویت روحیه جهادی در بین بسیجیان و خدمت‌رسانی و ارتقای بصیرت یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم است.