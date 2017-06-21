مردم کردستان آمادە ادامە راە با دولت تدبیر وامید هستند

بە گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در جلسە شورای توسعە استان کردستان کە با حضور وزیر کشور برگزار شد رای ۷۳ درصدی مردم را نشان از مقبولیت برنامەهای دولت دکتر روحانی در نزد مردم ذکر کرد و گفت: مردم استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری بالاترین رای را بە نفع دکتر روحانی بە صندوق‌ها ریختند.

فیروزی با اشارە بە اینکە رای بالای مردم استان کردستان موجب خوشحالی دوستان دولت و نظام و ناامیدی دشمنان شد و گفت: همت والای دولت و عزم جدی برای توسعە استان و کم کردن شکاف‌های توسعەای پاسخ درخور از جانب مردم دریافت کرد.

معاون هماهنگی اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان بە برخی گمانە‌زنی‌های برخی افراد در خصوص عدم استقبال اندک مردم در دور دوم از ریاست جمهوری دکتر روحانی افزود: مردم کردستان با هوشیاری و درک موقعیت واکنش مناسب را در پای صندوق‌های رای نشان دادند.

فیروزی تصریح کرد: باید از هر عملی کە موجب ناامیدی مردم می‌شود باید پرهیز کرد و امید مردم استان بە اثربخشی صندوق‌های رای را باید محترم شمرد.

وی در ادامە بە عزم جدی دولت برای توسعە استان اشارە کرد و گفت: تاکنون شش جلسە شورای توسعه استان بە ریاست وزیر کشور برگزارشدە است کە اثرات مثبتی در روند توسعه استان داشتە است.

فیروزی ادامە داد: علاوە بر این شش جلسە اصلی بیش از ۵۰ جلسە دیگر در وزارتخانەهای مرتبط با توسعە کردستان برگزارشدە است کە جمع بندی‌های مطلوبی نیز حاصل شدە است.