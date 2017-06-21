همکاری آمریکا و روسیه در آسمان سوریه ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون دبیرکل ناتو خواستار همکاری میان آمریکا و روسیه در خصوص جلوگیری از تصادفات هوایی در آسمان سوریه شد.

بر اساس این گزارش، «رز گوته مولر» گفت: ما می خواهیم هرکاری می توانیم برای جلوگیری از تصادفات و اتفاقات چه در آسمان و چه در دریا (سوریه) انجام دهیم.

وی همچنین افزود: ما شاهد توجه عالی و قابل تقدیر در خصوص همکاری خوبی که میان وزیر دفاع روسیه و پنتاگون انجام شده بر سر تنش زدایی در پروازهای (آسمان) سوریه بوده ایم. ما امیدواریم این همکاری خوب ادامه پیدا کند.

وی همچنین تاکید کرد که ناتو مستقیما در تنش های پیش آمده در سوریه دخیل نبوده است.

این در حالیست که روابط میان روسیه و ناتو بیش از هر زمان دیگر آشفته و رو به وخامت گذاشته است.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز تأکید کرد که اوضاع در شرق اروپا (مرزهای غربی روسیه) به دلیل افزایش فعالیت‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این مناطق رو به وخامت نهاده است.

وزیر دفاع روسیه در این رابطه گفت: اوضاع در مناطق غربی مرزهای ما به دلیل افزایش فعالیت‌ های کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا وخیم شده است.

وی ادامه داد: ناتو در حال افزایش حضور خود در کشورهای حوزه بالتیک است. زیرساخت‌ های بنادر دریایی آنها، پایگاه‌ های هوایی و دیگر تأسیسات نظامی آنها در حال تقویت است.