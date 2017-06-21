طرح بازسازی اتوبوسهای شهری ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، ناصر سعیدآبادی، با اعلام این خبر افزود: در سال جاری نیز همانند سال گذشته تعداد ۸۰ دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی و ۳۰ دستگاه از اتوبوسهای ملکی مورد بازسازی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز ۸۶ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی مورد بازسازی کامل قرار گرفت، گفت: امسال نیز در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال بنام سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، طرح بازسازی اتوبوسهای شهری ادامه خواهد داشت.

سعید آبادی ادامه داد: بر این اساس هرماه تعداد ۱۰ الی ۱۵ دستگاه از اتوبوسهای دارای وضعیت نامناسب و نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی در تعمیرگاه مرکزی سازمان توسط اکیپ‌های فنی و خدماتی و پیمانکاران بخش خصوصی مورد بازسازی کامل که شامل تعمیرات فنی موتور و گیربکس، شاسی کشی، صافکاری، رنگ آمیزی، تعویض صندلیها و تعمیر کف است، قرار می‌گیرند.

وی تعداد نیروهای خدمات فنی شاغل در اجرای این طرح را اعم از همکاران فنی سازمان و پیمانکاران بخش خصوصی را بیش از ۲۵ نفر عنوان کرد: اجرای طرح فوق برای این افراد نوعی اشتغالزایی ایجاد نموده است.

سعید آبادی با اشاره به نحوه تأمین اعتبارات اجرای این طرح، اظهار کرد: هزینه بازسازی اتوبوسهای بخش خصوصی با برنامه ریزی‌های بعمل آمده و مدیریت هزینه‌ها توسط خود بهره برداران تأمین و هزینه بازسازی اتوبوسهای بخش ملکی توسط خود سازمان به نحوی تأمین می‌گردد که هزینه اضافی تحمیل سیستم مالی سازمان ننماید.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه از همکاری بهره برداران اتوبوس‌های بخش خصوصی در اجرای هرچه بهتر این طرح قدردانی نمود و ابراز امیدواری کردند که با مساعدتها و حمایتهای همه جانبه شورای اسلامی و شهردار ارومیه در راستای تأمین بخشی از اعتبارات اجرای این طرح، اجرای این مهم که قطعاً رضایتمندی و رفاه حال شهروندان عزیز را فراهم خواهد ساخت به نحو احسن انجام پذیرد.

وی از تلاشهای شبانه روزی پرسنل و نیروهای خدمات فنی فعال در اجرای این طرح نیز تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که با خرید اتوبوسهای جدید که قرار است امسال به حول و قوه الهی و مساعدت شهردار محترم وارد ناوگان اتوبوسرانی ارومیه می‌شوند در کنار سایر اتوبوسهای بازسازی شده شاهد خدمات رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان و مسافران باشیم.