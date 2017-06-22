تسهیل در تردد کامیون ها در مرز دوغارون- اسلام قلعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از گمرک ایران، امید جهانخواه گفت: افزایش ساعت کاری گمرکات و مرز از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر، کاهش تعطیلات عید فطر در گمرک افغانستان، حضور شرکت های حمل و نقل یا بارچلانی و بانک در گمرک اسلام قلعه در روزهای تعطیل در گمرک اسلام قلعه و ایام تعطیلات عید فطر از جمله تمهیداتی بوده که در نظر گرفته شده است.

وی افزود : در تماس فوری دکتر کرباسیان رییس کل گمرک ایران علاوه بر پیگیری ها و هماهنگی های بعمل آمده ؛ با پیشنهاد وی در خصوص حل مشکلات پیش آمده به گمرک اسلام قلعه افغانستان جهت تامین باسکول اعلام آمادگی کردیم و قرار شد از طریق وزارت امور خارجه هم این پیشنهاد رسما به کشور افغانستان اعلام شود.

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی در خصوص دلایل ایجاد صف کامیون ها در مرز دوغارون-اسلام قلعه تشریح کرد: افزایش حدود ۷۰ درصدی ترانزیت به مقصد افغانستان از طریق گمرک دوغارون در روزهای اخیر ، ضعیف بودن امکانات و زیر ساخت های موجود در گمرک اسلام قلعه افغانستان از جمله کمبود امکانات رفاهی برای رانندگان و کمبود باسکول جهت توزین باعث شده روند پذیرش کامیون ها توسط گمرک اسلام قلعه با مشکلاتی مواجه شود و این موضوع موجب تاخیر در روند پذیرش کامیون ها در مرز دوغارون شده است.

جهانخواه گفت: با توجه به تمهیداتی که در نظر گرفته شد هم اکنون حجم خروج و پذیرش کامیون ها از سوی گمرک اسلام قلعه افغانستان افزایش پیدا کرده که امیدواریم این روند با سرعت بهتری ادامه یابد.

ناظر گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد: مشکل پیش آمده از سوی گمرک اسلام قلعه افغانستان صرفا مربوط به محموله های ترانزیتی بوده و محمولات صادراتی به روز از این گمرک خارج می شود.

وی همچنین از بهره گیری از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای کاهش توقف ها، تخلیه و بارگیری کامیون ها و ترانشیپمنت کالاها خبر داد.