کوچکترین سهامدار بازار سرمایه/نوزاد یک روزه سهامدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سمات، جدیدترین آمار نشان می دهد که در ماه گذشته ۲۲ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.

علیرضا همایونی ۱ روزه از مشهد کوچکترین نوزادی است که اردیبهشت ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.

والدین ترمه کشاورز از کرج و کیان حتم خانی اززنجان با دریافت کد سهامداری در سومین روز تولد، فاطمه حسنا پور صباغ از تهران در چهارمین روز تولد و محمد رسول یونسی از اصفهان وادرینا عربگری از تهران و علی طالب خواه کیخاه از کرج در پنجمین روز تولدشان، برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.