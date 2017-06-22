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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۸

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار؛

کوچکترین سهامدار بازار سرمایه/نوزاد یک روزه سهامدار شد

کوچکترین سهامدار بازار سرمایه/نوزاد یک روزه سهامدار شد

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۶منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سمات، جدیدترین آمار نشان می دهد که در ماه گذشته ۲۲ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.

علیرضا همایونی ۱ روزه از مشهد کوچکترین نوزادی است که اردیبهشت ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده است.

والدین ترمه کشاورز از کرج و کیان حتم خانی اززنجان با دریافت کد سهامداری در سومین روز تولد، فاطمه حسنا پور صباغ از تهران در چهارمین روز تولد و محمد رسول یونسی از اصفهان وادرینا عربگری از تهران و علی طالب خواه کیخاه از کرج در پنجمین روز تولدشان، برای نوزادان خود کد سهامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.

کد مطلب 4011620

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