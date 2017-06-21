حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی اظهار داشت: در راستای توسعه فرهنگ دینی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه نقش و وظیفه مهمی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فرهنگ دینی منشاء فعالیت‌های چشمگیری است، اضافه کرد: تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی با درایت امام خمینی(ره) انجام شد که دارای برکات فراوانی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به فعالیت‌های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: از مهمترین رسالت‌های این زسازمان می‌توان به تحقق منویات مقام معظم رهبری و عمل به اسناد بالادستی اشاره کرد.

وی به راه‌اندازی سه مدرسه علوم و معارف اسلامی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: از سیاست‌های مهم سازمان تبلیغات اسلامی می‌توان به راه‌اندازی دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا اشاره کرد.

سروستانی از تشکیل تشکل‌های میان تخصصی برای واسپاری امور به مردم خبر داد و افزود: مکان‌یابی مناطق محروم و طرح استقرار روحانی مستقر در آن با ایجاد خانه‌های عالم نیز از برنامه‌های این سازمان است.

وی با اشاره به فعالیت در حوزه‌های بانوان و جوانان، ایجاد شناسایی مراکز قرآنی مردمی و توسعه فعالیت‌های قرآنی با برگزاری فعالیت‌های قرآنی متنوع، گفت: توسعه برنامه‌های تبلیغی و ساماندهی امور مرتبط به مبلغین، آموزش شبکه تبلیغ و اقشار تاثیرگذار نیز در دستور کار است.