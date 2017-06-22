شیمی درمانی در کودکی تاثیر بلندمدت بر حافظه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بلژیکی ۳۱ جوان را که در کودکی تحت شیمی درمانی قرار گرفته بودند بررسی کردند. میانگین سنی این افراد در زمان شیمی درمانی ۶ سال بود. محققان این افراد را با گروه کنترل متشکل از افراد جوانی که تحت شیمی درمانی قرار نگرفته بودند مقایسه کردند.

هر دو گروه در تست های حافظه بلندمدت و توانایی تمرکز نمرات مشابهی داشتند. به گفته محققان، این مهارت ها از جمله توانایی های هستند که قبل از قرارگرفتن بازماندگان سرطان در معرض شیمی درمانی، رشد یافته اند.

اما محققان دریافتند در مقایسه با گروه کنترل، بازماندگان سرطان دارای انعطاف پذیری فکری و حافظه کوتاه مدت ضعیف تری بودند. این مهارت ها در سنین بالاتر رشد می کنند.

آیریس النز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لوون بلژیک، در این باره می گوید: «تست های که نیاز به تغییر وضعیت سریع بین مهارت ها یا به خاطر سپردن اطلاعات جدید برای مدت زمان کوتاه دارند بسیار برای بیمارانی که قبلا مبتلا به سرطان بودند دشوارتر بود. مرحله رشد مغز در ابتدای درمان سرطان احتمالا نقش تعیین کننده ای دارد.»

محققان همچنین میزان پروتئین موسوم به p-Tau را در مایع مغزی بیماران اندازه گیری کردند. این پروتئین بخشی از ساختار درونی سلول های عصبی است.

به گفته تیم تحقیق، «ما نمونه های مایع مغزی را در طول درمان جمع آوری کردیم. سپس میزان p-Tau را برای اندازه گیری آسیب به سلول های مغزی آنالیز کردیم. ما دریافتیم میزان بالای p-Tau می تواند پیش بینی کننده مشکلات شناختی در سنین بالاتر باشد.»