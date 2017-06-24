طرح کرامت متمایز ازطرح های مبارزه باموادمخدر/ازآگاهی تااقدام قاطع

سردار محسن کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح کرامت در راستای مبارزه با مواد مخدر که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح ریزی شده، با طرح های جاری که تاکنون توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده و یا در حال انجام می باشد، متفاوت است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: به اعتقاد ما اگر روش های جاری تاکنون جواب می داد، امروز شاهد گسترش مصرف مواد مخدر در بین جوانان، پایین آمدن سن اعتیاد و افزایش گرایش جوانان به مواد مخدر نبودیم.

کریمی با اشاره به اینکه به رغم همه زحمات و تلاش های ناجا، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های ذیربط مخصوصا در حوزه درمان و پیشگیری مثل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... نتایج چشمگیری در این حوزه به دست نیامده، بیان داشت: می بینیم که اتفاق امیدوارکننده ای رخ نداده است، بلکه شاهد هستیم در شهرها مخصوصا کلانشهرها، محله هایی که در آلودگی شهره هستند به رغم همه اقدامات مشکلات آنها همچنان پا برجا است.

وی خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تعریف یک طرح جدید و یک فرایند متفاوت، برای مبارزه با مواد مخدر وارد موضوع شده و در این فرآیند هم با وزارت کشور به تفاهم رسیده اند.

کریمی تصریح کرد: هم اکنون در سراسر کشور در مراکز استان ها، قرارگاهی به عنوان قرارگاه جواد الائمه(ع) تشکیل شده که در ارتباط با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص موضوع مواد مخدر کارهای مختلفی انجام می دهد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به اینکه در برخی از استان ها این طرح به صورت پایلوت با موفقیت اجرا شده، گفت: در اجرای این طرح که به سپاه روح الله استان مرکزی ابلاغ شده، نیازمند همکاری و مساعدت همه دستگاه های ذیربط هستیم و در استان مرکزی قرار شده با محوریت دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری، زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

کریمی با بیان اینکه برای اجرای این طرح هم اکنون ۱۳محله در استان مرکزی شناسایی شده، خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح کرامت، شش گام تعریف شده که گام اول به شناسایی چندین موضوع از جمله معتمدان محلی، ایجاد بانک اطلاعات، شناسایی طرفیت ها و... می پردازد.

وی تصریح کرد: گاها دیده شده در برخی از محله ها نیروی انتظامی ورود می کند، قاچاقچیان، معتادان و فروشندگان موادمخدر را دستگیر می کنند و مدتی بعد در آن محله شاهد رفت وآمد قاچاقچیان هستیم و معضلات همچنان باقی است، به دلیل اینکه مطالبات مردمی ندارد، اما در طرح کرامت مطالبات مردمی مدنظر قرار گرفته است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، شناسایی معتمدان محلی و ساماندهی آنان که هسته اولیه طرح است، انجام شده و سپس تهیه بانک اطلاعاتی صورت می گیرد، تا بدانیم وضعیت وآسیب های هر محله کدام هستند تا برای اجرای طرح طبقه بندی و برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به شناسایی ظرفیت های محلی در اجرای این طرح اظهار داشت: همه گرفتاری های محله های آلوده را نمی توانیم به تنهایی برطرف کنیم، چون هم در منابع محدودیت داریم و هم در حوزه اقدامات عملیاتی، بنابراین از ظرفیت ها ی محلی مثل خیران، معتمدان و... بهره می گیریم.

کریمی در بخش دیگر سخنان خو دبستر سازی را گام دوم طرح کرامت عنوان کرد و افزود: برای بسترسازی چند اقدام می بایست انجام دهیم از جمله هماهنگی لازم بین مراجع ذیربط، که تاکنون چندین جلسه در این زمینه برگزار شده و موضوع بعدی اقدامات موثر برای جلب اعتماد مردم است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تصریح کرد: برای اجرای این طرح سپاه در کنار سایر دستگاه ها برای هر محله موضوعات جداگانه طراحی کرده از جمله زیرساخت های عمرانی لازم که در این زمینه تفاهم نامه ای با سازمان بسیج امضا شده که برای اجرای این موارد ۵۰ درصد آن را سپاه تامین می کند و مابقی نیز باید از ظرفیت های استانی استفاده بهره گیری می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا تولید محتوای تبلیغاتی با روش های علمی و برمبنای ویژگی های بومی و محلی انجام و تمامی این اقدامات در حوزه بسترسازی این طرح، عملیاتی شده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، تبلیغات وآگاه سازی را گام سوم این طرح عنوان کرد و افزود: برای اینکه جمعیت هدف را همراه کنیم، کلاس های توجیهی وآموزشی و تبلیغات رسانه ای با هدف آماده سازی اذهان عمومی در برنامه تعریف شده و برگزاری جلسات چهره به چهره در راستای اصالت محوری و بحث های ارشادی از دیگر نسخه های تجویزی طرح کرامت است.

کریمی گفت: اتمام حجت با قاچاقچیان، معتادان و خانواده های آنان، ایجاد انگیزه و امید در فضای جامعه به نحوی که ساکنان نسبت به پاکسازی محله از وجود موادمخدر امیدوار شوند و از مواد مخدر انزجار پیدا کنند، ایجاد زمینه برای خودجوشی مردم با کمک معتمدان محل برای پاکسازی، از دیگر فعالیت های گام سوم طرح، یعنی مرحله تبلیغات وآگاه سازی است.

وی گام چهارم طرح را اقدام قاطع عنوان کرد و اظهار داشت: اقدام قاطع شامل چهار موضوع ازجمله پاکسازی اماکن آلوده با هماهنگی مرجع قانونی، ایجاد مراکز مشاوره در این محله ها، دستگیری قاچاقچیان وتسلیم آنان به مراجع قانونی و همچنین اعزام معتادان به مراکز ترک اعتیاد است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، درمان را گام پنجم طرح کرامت ذکر کرد و بیان داشت: عملیات درمان براساس برنامه های پیش بینی شده در قالب اقدامات مراقبتی و پشتیبانی از خانواده های معتادان طرح ریزی شده است.

کریمی ادامه داد: گام ششم طرح کرامت، صیانت نام گرفته که در آن اعمال و اقدامات مراقبتی و رصد پاک شدگان برای عدم بازگشت به اعتیاد و کمک گرفتن از معتمدان محلی است که در این راستا برای پاک شدگان اعتیاد و خانواده هایشان، ارائه خدمات مشاوره، برگزاری جلسات هفتگی، ایجاد انگیزه و پشتیبانی مالی و اشتغال درنظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: برخی از محله های مورد آسیب به گونه ای است که اصلا در آنها نشاط و امید دیده نمی شود، بنابراین ضمن آماده کردن زیرساخت ها ی سازنده، باید چهره محله هم باید از آن حالت کسل کننده خارج شود و این اقدامات در راستای گام ششم طرح که همان صیانت است، انجام می شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سپاه دو دسته اقدام در رابطه با مواد مخدر را دنبال می کنیم، دسته اول برنامه های جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر است که سپاه درکنارشان قرار دارد و دسته دوم اقدامات ویژه مربوط به اجرای طرح کرامت است.

وی در مورد امکانات و تجهیزات موارد نیاز برای اجرای این طرح نیز گفت: بخشی از این موارد که در اختیار سپاه می باشد به نتیجه رسیده، اما به خاطر اینکه طرح موفق اجرا شود به همکاری همه دستگاه های استان نیاز داریم تا بتوانیم به اهداف طرح دست پیدا کنیم.

کریمی اضافه کرد: توقع داریم مسئولان استان ما را در اجرای طرح کمک کنند، چراکه وقتی به برخی از دستگاه ها برای همکاری مراجعه می کنیم، می گویند نمی توانیم همکاری کنیم چون محدویت قانونی داریم و این نیاز به یک ابلاغ دارد که همه پای کار بیایند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با اعتبارات اجرای طرح، در مجموعه سپاه و سازمان بسیج به نتیجه رسیده ایم که در قدم اول برای هر محله دو میلیارد ریال اعتبار تصویب و با بسیج سازندگی نیز در مورد همکاری برای اجرای طرح کرامت در ۱۳محله شناسایی شده استان، قرارداد منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی اتفاق بیفتد و همه دستگاه ها مسئول و مرتبط کنار هم قرار بگیرند، در نهایت پاکسازی محله های آلوده از هر گونه آسیب محقق خواهد شد، چرا که بسیاری از دیگر آسیب های اجتماعی نیز به دلیل مصرف و اعتیاد به مواد مخدر گریبانگیر جامعه می شود.