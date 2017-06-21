اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار مرزی به کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان؛حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در جلسه شورای توسعه استان کردستان در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد،گفت: امروز اگر معابر کولبری در کردستان باز هستند این امر تنها با مسئولیت و دستور وزیر کشور انجام شده است.

وی عنوان کرد: فروش سوخت توسط مرزنشینان در کردستان انجام شده است اگر چه در این مورد وقفه‌ای ایجاد شد بعد از پیگیری‌های لازم اکنون مانعی بر سر راه فروش سوخت توسط مرزنشینان وجود ندارد.

وی بیان کرد:اعتبارات مرزی در سال گذشته تخصیص پیدا نکرد اما امسال این امر مورد توجه عمده قرار گرفته و آن را در سبد استان کردستان برای جبران عقب ماندگی‌ها لحاظ می‌شود که رقم آن در سال جاری ۱۳ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد:وضعیت مرزهای کردستان با گذشته بسیار متفاوت شده است و اقدامات بسیار تاثیرگذار و خوبی در کنترل مرزها و ترددهای غیرمجاز انجام شده است.

ذوالفقاری اظهارداشت:معتقدم امنیت در مرزها تنها با اقدامات سخت افزاری تامین نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در ایجاد امنیت پایدار اثرگذار است.

وی اضافه کرد:بازارچه مرزی سیرانبند از طرف ما به عنوان مرز رسمی اعلام شده است اما دولت مرکزی عراق در این رابطه نقطه نظراتی دارد و هنوز از جانب آنها پذیرفته نشده است و تلاش می کنیم از کانال‌های دیپلماتیک این مسئله را حل کنیم.