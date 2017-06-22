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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۳

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس:

شهر یاسوج یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری جنوب کشور است

شهر یاسوج یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری جنوب کشور است

یاسوج- نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای سلامی گفت: شهر یاسوج یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری جنوب کشور است و یک ظرفیت کشوری در این راستا محسوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پارک اسکان یاسوج افزود: بعداز کلنگ زنی چندین پروژه عمرانی در یاسوج، حوزه گردشگری و فضای سبز و پارکها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش دمای هوا و گرما در جنوب کشور، شهرهای سردسیری همچون یاسوج که از مواهب طبیعی بسیاری برخوردار است، ظرفیت مناسبی برای مقصد تابستانی مسافران است.

زارعی با اشاره به ضرورت تسریع در احداث و اجرای پارک اسکان یاسوج گفت: این پروژه باید در طبق زمانبندی انجام شده اجرایی شود و با توجه به پیک گردشگری در چند روز آینده در استان، در اسکان مسافران در دیگر بخشهای پارک خللی ایجاد نشود.

کد مطلب 4011643

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