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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۶

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس:

بیمارستان ۲۹۰تختخوابی یاسوج تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

بیمارستان ۲۹۰تختخوابی یاسوج تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

یاسوج- نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمارستان ۲۹۰ تختخوابی یاسوج تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های درمانی جنوب کشور است.

وی بیان داشت: برای تجهیز این بیمارستان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بر اساس طرح تحول سلامت هشت میلیارد آن بر عهده استان است.

زارعی با بیان اینکه تخصیص ۴۰ میلیارد نیازمند تامین هشت میلیارد سهم استان بود، گفت: با رایزنیهای انجام شده، ۲۰ درصد سهم استان از منابع متمرکز وزارت پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این بیمارستان ۱۵۰ نفر مشغول به کار می شوند.

زارعی اظهار داشت: در راستای احداث بیمارستانهای پاتاوه و سی سخت نیز مجوز احداث بیمارستان برای این دو شهر صادر شده است.

وی با بیان اینکه اولین استانی هستیم که در طرح تحول سلامت از اورژانس هوایی استفاده کرد، افزود: در استان در دونقطه اورژانس هوایی وجود دارد و ما به دنبال استقرار هواپیمای اورژانس در استان هستیم و امید است که در آینده هواپیمای اورژانس را در استان داشته باشیم.

نماینده مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور باصلابت مردم استان در عرصه های مختلف گفت: روز قدس، روز مبارزه با استکبار جهانی است و مردم استان همچون گذشته با حضوری پرصلابت برگ زرینی بر افتخارات استان می افزایند.

کد مطلب 4011650

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