۱۵۰ کیسه مواد غذایی بین نیازمندان گلستانی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین آیین «کوچه گردان عاشق» شامگاه چهارشنبه به همت جمعیت امام علی (ع) برای چهارمین بار در شهر گرگان برگزار و ۱۵۰ کیسه مواد غذایی بین نیازمندان و محرومان مناطق حاشیه شهر گرگان و دیگر نقاط استان گلستان توزیع شد.
این آیین با هدف تأمین نیازهای غذایی خانوادههای محروم در ماه مبارک رمضان، پس از گذشت ۱۸ سال، به یک آیین ملی در شبهای ماه مبارک رمضان تبدیل شده است و در شهرهای مختلف کشور اجرایی میشود.
اقلام کیسههای توزیعشده شامل مرغ، گوشت، برنج، حبوبات، قند و شکر، مواد بهداشتی و شوینده و ... مایحتاج موردنیاز یک خانواده در یک ماه است.
چهارمین دوره آیین کوچه گردان عاشق در گرگان که به تأسی از سیره عملی زندگی امام علی (ع) برگزار شد، حوالی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه عصر چهارشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور دوست داران این جمعیت دانشجویی آغاز شد.
اجرای گروه سرود دختران تربیتیافته جمعیت امام علی (ع)، اجرای چند قطعه موسیقی توسط گروه موسیقی «مهرگان»، پخش کلیپهایی مرتبط با مناطق حاشیه شهرهای گلستان، سخنرانی نیما مختاریان یکی از اعضای هیئت مدیره جمعیت امام علی (ع) و درنهایت قرائت میثاق نامه جمعیت برنامههای اجراشده در این شب بودند.
بعد از پایان مراسم و صرف افطاری کیسههای مواد غذایی آماده شده راهی کوچه پس کوچههای حاشیه شهر گرگان شدند تا برسند به دست نیازمندانی که چشم انتظار کمکهای مردمی هستند. این بستهها در محلههای کوی عرفان، محتشم، اسلامآباد، انجیراب و ... توزیع شد.
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