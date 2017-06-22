تیم امید بوکس گیلان با دو مدال طلا و برنز به کار خود پایان داد

امین قاسمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمامید بوسک گیلان با کسب یک مدال طلا و یک برنز به کار خود در رقابت امیدهای بوکس کشور پایان داد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در روزهای ۲۴ الی ۲۷ خرداد ماه در اصفهان برگزار شد، افزود: با تیم امید بوکس گیلان با توجه به سهمیه دو نفر خود بعداز رایزنی با فدراسیون بوکس با سه ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده بود.

رئیس هیأت بوکس گیلان با اشاره به اینکه آقایان سینا بنی شعبان در وزن ۶۴ کیلو گرم و سینا فضل اللهی در ۷۵ کیلو گرم هر دو از آستارا و محمد رضا قریشی نیز در ۹۱ کیلو گرم از رودبار بعد از برگزاری مسابقات انتخابی ترکیب تیم امید بوکس گیلان در این مسابقات را تشکیل می دادند، گفت: در این دوره از مسابقات سینا فضل اللهی موفق به کسب مدال طلا و محمدرضا قریشی نیز صاحب گردن آویز برنز شد.

وی با بیان اینکه سینا بنی شعبان بعداز صلاحدید مسئولان مسابقات در این طول این رقابت ها به عنوان بوکسور تیم اصفهان به رقابت پرداخت، خاطرنشان کرد: متاسفانه این بوکسور با استعداد گیلانی بعداز شکست در برابر حریف کردستان از کسب مدال باز ماند.

قاسمی پور در ادامه با تأکید بر وجود استعدادهای درخشان در رده امید بوکس گیلان، تصریح کرد: علی فلاح یکی دیگر از بوکسورهای گیلانی بود که در ترکیب تیم همدان قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز این دوره از رقابت شد.

به گفته این مسئول استفاده از بوکسورهای گیلانی در ترکیب تیم ها سایر استان ها نشان دهنده توانایی بالای ورزشکاران استان گیلان در رشته بوکس است و ما نیز به عنوان مسئولان هیأت بوکس استان تلاش می کنیم تا برنامه ریزی مناسب و برگزاری تمرینات خوب بوکس استان را به جایگاه اصلی آن در سطح ملی و بین المللی برسانیم.