۱۵۰ هزار شغل طی ۴ سال در مازندران ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار چهارشنبه شب در آیین تجلیل از اصحاب رسانه در چالوس بابیان اینکه در طی چهار سال گذشته، حدود ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شد، یکی از دغدغه‌های اصلی استان را اشتغال فارغ‌التحصیلان برشمرد و افزود: تا عدم رفع این مشکل ما همچنان بدهکار مردم هستیم.

وی با تقدیر از مشارکت پرشور مردم استان در انتخابات گفت: مردم به شعارهای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی، رأی بسیار بالا و ارزشمندی داده‌اند و تجلیل از اصحاب رسانه، تجلیل از منویات مقام معظم رهبری و تجلیل از مشارکت حداکثری است.

استاندار مازندران جمهوری اسلامی ایران را جمهوری انتخابات برشمرد و افزود: از شروع تشکیل نظام اسلامی تاکنون، به‌طور میانگین، هر یک سال و نیم، یک انتخاب داشته‌ایم.

فلاح جلودار بابیان اینکه رهبر کبیر انقلاب اعتقاد به حضور و رأی مردم داشته‌اند و شاخصشان با مردم سنجیده می‌شد، افزود: معمولاً در دنیا هنگامی‌که انقلاب می‌شود رسم برایم این نیست که برای نام حکومت رأی‌گیری شود، اما در انقلاب اسلامی ایران این امر انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور ایران، از پایین‌ترین تا بالاترین رده ارکان توسط مردم انتخاب می‌شوند، بر مردمی بودن این حکومت تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی جایگاه دموکراسی و مردم‌سالاری است و امروز، علی‌رغم همه تبلیغات منفی علیه نظام، مردم نسبت به دوره‌های قبل بیشتر و بیشتر در انتخابات شرکت می‌کنند و مردم کشور ما بسیار هوشیار هستند.

استاندار مازندران بابیان اینکه در همه‌جا، همواره روستائیان از توسعه کمتری برخوردارند و دارای کمبودهای زیرساختی بیشتری هستند؛ مشارکت ۹۹ درصدی روستائیان مازندران را بیانگر اعتقاد مردم به‌نظام، رهبری و سرنوشتشان برشمرد و افزود: باید قدردان مردم استان مازندران باشیم.

وی بابیان اینکه در استان همواره در این چهار سال، همه لحظات ما مانند انتخابات بوده است، بر ایجاد فضای همدلی و تعامل میان تمامی اقشار در چهار سال گذشته تأکید کرد و افزود: احساس می‌کردیم که اولین کار ایجاد همدلی بود؛ چراکه بسیاری از مشکلات با این راه کمرنگ و رفع می‌شود.

استاندار مازندران بابیان اینکه استان مازندران در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، همچون انتخابات، در رده‌های اول تا پنجم قرار دارد، افزود: این امر این برای ما ازلحاظ وجدانی و اعتقادی ایجاد آرامش می‌کند اما مشکلات و کمبودهای مردم از دل ما خارج نیست.

وی بابیان اینکه مردم علی‌رغم همه مشکلات و کمبودها، به‌طور متوسط، ۹۱ درصد در پای صندوق‌های رأی آمده‌اند، این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما باید همواره پاسخگو باشیم.

استاندار مازندران با اشاره به رتبه اول مازندران در کشور در تعداد افرادی که بسته رونق تولید دریافت کردند، گفت: به یک هزار و ۱۰۰ واحد کشاورزی و صنعتی در سال ۹۵، تسهیلات رونق اقتصادی داده شد که کار آسانی نبوده است و باید به همه واحدهای تولیدی که با مشکلات و کمبودهایی مواجه‌اند، بتوانیم کمک کنیم اما اعتبارات و بودجه دولت بسیار محدود است.

وی افزود: ما برای جلوگیری از انحراف و تشخیص درست واحدهایی که باید تسهیلات دریافت کنند، از اطلاعات و بازرسی کل استان کمک گرفته‌ایم.

استاندار مازندران بابیان اینکه ۵۰ هزار نفر به‌عنوان مجری انتخابات بوده‌اند، خاطرنشان کرد: انتخابات برای مردم بود و مردم هم آن را انجام داده‌اند.

فلاح جلودار با اشاره به ناقص بودن تشکیلات و ساختارها و محدودیت اختیارات استاندار، گفت: از مشاهده مشکلات و عدم رفع آن به خاطر ساختارهای و معاذیر رنج می‌بریم.