۹۹ درصد روستاییان مازندران در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قمی چهارشنبه شب در آیین تجلیل از اصحاب رسانه در چالوس، بابیان اینکه انتخابات در کشور ما بهعنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب است؛ با اشاره به سخنان امام در ۱۲ بهمن ۵۷، مبنی بر اینکه "من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم"، خاطرنشان شد که تأکید فقهی و سیاسی امام همواره بر ملت و جایگاه ملت بوده و هنگامیکه امام نهضت خود را آغاز و به یک انقلاب و نظام پیشرو در جامعه تبدیل کردند، فرمایش ایشان همواره بر مردمسالاری و رأی مردم بوده است.
وی با تأکید بر اینکه ما در هر دورهای از انتخابات، شاهد حضور بیشتر و باطراوتتر مردم هستیم، افزود: این امر بیانگر آن است که نسلی که روی کار میآید، همواره خواهان تداوم انقلاب، نظام و گفتمان اصلی امام هستند.
قمی در رابطه با انتخابات مازندران، گفت: مازندران ازنظر تعداد شعبات اخذ رأی، بعد از خراسان و تهران، رتبه سوم، ازلحاظ میزان مشارکت بعد از استان یزد، رتبه دوم را با ۹۱ درصد و در بین استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رتبه اول را به دست آورده است.
وی با اشاره به مشارکت ۹۹ درصدی، روستائیان مازندران در انتخابات، آن را رقم قابلتوجهی برشمرد و این امر را بیانگر هوشمندی و آگاهی سیاسی بسیار بالای مردم روستاهای مازندران دانست.
قمی با توجه به همگنی و تقارن آرا مردم مازندران و انتخاب ۲۱ بر یک برای تداوم دولت تدبیر و امید، این امر را نشاندهنده خواست مردم بر تداوم گفتمان دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: همه اینها به خاطر آگاهی مردم از وضعیت و تلاش مدیران بوده است.
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