شوراهای اسلامی بازوان مدیریت شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جلیل مرتضوی چهارشنبه‌شب در مراسم عزاداری هفتمین شب شهادت حضرت علی (ع) در جمع کارکنان شهرداری آمل اظهار داشت: زحمات کارکنان شهرداری را در بارش برف و وقوع سیل در سال گذشته را فراموش نکردیم که شبانه‌روز در حال خدمت به همشهریان عزیزمان هستند.

امام‌جمعه آمل با اشاره ۹ منتخب مردم در دوره پنجم شورای اسلامی شهر آمل گفت: امروز ۹ عضو جدید شورای اسلامی شهر آمل به‌عنوان بازوان شهردار آمل خواهند بود و با توجه به شناختی که از تک‌تک منتخبین داریم دوره طلایی خواهد بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی با اشاره به حادثه تروریستی در ۱۷ خرداد که در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام راحل اتفاق افتاد, بیان کرد: در ۱۷ خرداد مورد هجمه تبلیغاتی دشمن و حمله داعش قرار گرفتیم که سربازان گمنام امام زمان (عج)، سپاه و نیروی انتظامی در کمترین زمان این حمله تروریستی را پایان دادند و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کمترین زمان افراد را شناسایی کردند.

حجت‌الاسلام مرتضوی با اشاره ه به اینکه باید دست مسئولان را گرفت تا به مردم شهرمان خدمت کنیم, اضافه کرد: آمل در نگاه دینی نسبت به تمام شهرها فرق دارد و این شهرستان قدمت تاریخی و عالمان بزرگی دارد.

وی گفت: وقتی مردم شهر بزرگ آمل را می‌بینند از مردم انتظارهای بالا دارند و خواسته‌های آنان باید رفع شود.

امام‌جمعه آمل خبرنگاران را موتور محرکه مسئولان دانست و افزود: خبرنگاران جهت دادن مدیران را سرلوحه کار خود بدانند.

وی بابیان اینکه یک سری از کانال‌ها و اصحاب رسانه از مسئولان خواستار درخواست‌های نابجا هستند, ادامه داد: در شهرستان آمل خبرنگاران خوبی فعالیت دارند که از آنان تشکر می‌کنیم.