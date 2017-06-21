دوازدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام رمضان در بهشهر آغاز شد

محمد تقی محمدپور رئیس هیئت کشتی خلیل شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دوازدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام رمضان یادبود شادروان احسان نصیری خلیلی در خلیل‌شهر بهشهر از چهارشنبه اظهار داشت: این مسابقات دو شب ادامه دارد ودر این دوره از رقابت‌ها تیم‌هایی از گلستان و مازندران به مصاف هم می‌روند.

محمدپور با اشاره به اینکه کشتی گیران بر روی دو تشک A و B به میدان می‌روند، گفت: رقابت‌های این دوره از مسابقات کشتی آزاد جام رمضان در گروه A: شامل تیم‌های خلیل شهر، گلستان، میان درود و در گروه B شامل تیم‌های قائم‌شهر، سلمان شهر، گلوگاه است.

وی ادامه داد: چهارشنبه‌شب ۳۱ خرداد دور اول این رقابت‌ها از ساعت ۲۲ آغاز و خلیل شهر - گلستان (تشک A)، قائم‌شهر - سلمان شهر (تشک B) و در همان شب در دور دوم گلستان - میان درود (تشک A)، سلمان شهر- گلوگاه (تشک B) رقابت می‌کنند.

وی بیان داشت: دور سوم چهارشنبه‌شب تیم‌های خلیل شهر - میان درود (تشک A)، قائم‌شهر - گلوگاه بر روی تشک B به میدان می‌روند.

رئیس هیئت کشتی خلیل شهر با اشاره به رقابت‌های پنج‌شنبه گفت: پنجشنبه، اول تیرماه دیدار رده‌بندی تیم‌های دوم گروه‌های A و B برگزار می شود.