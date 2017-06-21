امیر قطر انتصاب «محمد بن سلمان» به ولیعهدی عربستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر انتصاب «محمد بن سلمان» فرزند ملک سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری رسمی قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد روز چهارشنبه پیام تبریکی را به مناسبت انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان برای «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه این کشور ارسال نموده و برای عربستان سعودی آرزوی امنیت و پیشرفت کرده است.

بنا بر اعلام این خبرگزاری، امیر قطر همچنین در پیامی به محمد بن سلمان انتصاب وی به عنوان ولیعهد عربستان را تبریک گفته است.

امیر قطر در حالی انتصاب محمد بن سلمان را به وی تبریک می‌گوید که روابط دو کشور بیش از دو هفته متشنج و به کل قطع شده است.

گفتنی است که محمد بن سلمان روز چهارشنبه به عنوان ولیعهد جدید ملک سلمان منصوب شد، وی همزمان وزیر دفاع و معاون رئیس شورای وزیران عربستان نیز هست.

این در حالی است که بر طبق وصیت ملک عبدالعزیز آل سعود موسس خاندان سعودی، قدرت از پدر به پسر نمی رسید بلکه میان فرزندان عبدالعزیز جابجا می شد اما به نظر می رسد که ملک سلمان مسیری جدید را در پیش گرفت. ملک سلمان از زمانی که ملک عبدالله درگذشت دست به تغییرات گسترده در مناصب مختلف قدرت در عربستان زد و عرصه را برای نزدیکان خود فراهم کرد.

ناظران و تحلیلگران امور از این رویداد به عنوان زلزله سیاسی و کودتای جانشینی نام می برند. محمد بن سلمان به عنوان چهره ای جنگ افروز در یمن با استفاده از شرایط کنونی و موقعیت پدرش موفق شد که محمد بن نایف را از ولیعهدی کنار بزند.