هکرهای روسیه ۲۱ سامانه انتخاباتی آمریکا را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ذیربط در وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه خطاب به اعضای کنگره مدعی شد که «هکرهای روسیه ۲۱ سامانه انتخاباتی ایالتی را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا هدف قرار دادند که به شمار کوچکی از این سامانه ها رخنه کردند؛ اما شواهدی دال بر دستکاری آراء وجود ندارد».

«ژانت مانفرا» معاون موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا در حوزه امنیت سایبری، در جلسه شهادت خود در برابر کمیته اطلاعاتی مجلس سنا و سایر مقاماتی که روز چهارشنبه به ادای شهادت پرداختند، مدعی شد که انتخابات آمریکا تا حدی نسبت به حملات هکری قابلیت انعطاف و ترمیم پذیری دارد، زیرا این گونه انتخابات غیرمتمرکز بوده و بطور وسیعی در سطح ایالتی و محلی برگزار می شود.

افزون بر این، آژانسهای اطلاعاتی آمریکا نیز مدعی شدند که مقامات مسکو یک عملیات نفوذی گسترده را که شامل هک رایانامه ها و تبلیغات آنلاین برای بی اعتبار سازی نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- هیلاری کلینتون- و کمک به دونالد ترامپ جمهوریخواه برای پیروزی در انتخابات نوامبر می شد، سازماندهی کرده اند.

حال میزان مداخله ادعایی هکرهای روسیه و اینکه آیا آنها یا سایرین می توانند در انتخابات آتی مداخله نمایند، به بهانه ای برای گمانه زنی ها و گزارشهای متعدد رسانه ای ظرف ماههای گذشته تبدیل شده است.

روسیه به طور مکرر مسئولیت هرگونه حمله سایبری را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا رد کرده است. ترامپ نیز در مقابل با رد اتهامات وارده به دستیاران خود مبنی بر تبانی با مقامات مسکو، این اتهامات را «اخبار جعلی» می خواند.