موافقت پارلمان آلمان با خروج نیروهای آلمانی از پایگاه اینجرلیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ۴۶۱ تن از اعضای پارلمان ۵۶۹ عضوی آلمان به خروج نیروهای نظامی این کشور از پایگاه هوایی «اینجرلیک» ترکیه رأی موافق دادند.

گفتنی است که در اوایل ماه مه، ترکیه دیدار گروهی از قانونگذاران آلمانی با نیروهای نظامی این کشور را که در پایگاه اینجرلیک مستقر بوده و در پروازهای شناسایی ائتلاف ادعایی آمریکا علیه تروریستهای تکفیری داعش شرکت داشتند، ممنوع ساخت.

طبق اظهارات «مصطفی یِنروغلو» عضو مجلس قانونگذاری ترکیه از حزب حاکم «عدالت و توسعه» در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تصمیم برای ممنوعیت ورود قانونگذاران آلمانی به این پایگاه هوایی تا حدودی به دلیل حمایت این سیاستمداران از «پ ک ک» که از دید مقامات آنکارا در زمره یک سازمان تروریستی قرار می گیرد، اتخاذ شده است.

متعاقب اعلام این ممنوعیت از سوی مقامات ترکیه، دولت آلمان روز هفتم ژوئن از خروج نیروهای نظامی آلمان از پایگاه اینجرلیک خبر داد.

اواسط هفته جاری، «اورزولا فون درلاین» وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که این کشور استقرار مجدد هواپیماها و تجهیزات نظامی خود را در فرودگاه «ازرق» در شمال اردن از ماه ژوئیه آغاز خواهد کرد.