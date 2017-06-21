انفجار مسجد «النوری» در موصل اعلام رسمی شکست داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تاکید کرد که اقدام داعش در انفجار مسجد «النوری» و مناره تاریخی کج آن در غرب موصل، اعلام رسمی شکست گروه تروریستی داعش است.

حیدر العبادی در بیانیه ای که توسط دفتر وی منتشر شده است، گفت: اقدام داعش در منفجر کردن مسجد النوری و مناره آن اعلام رسمی شکست این گروه است.

از سوی دیگر، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق نیز اظهار داشت که انفجار مسجد النوری نشانگر اندیشه بیمار تروریسم و ذهنیت انتقامجوی آن است.

گفتنی است که فرماندهی عملیات «قادمون یا نینوی» چهارشنبه شب از اقدام تروریست های داعش در منفجر کردن مسجد «النوری» و مناره تاریخی آن در کرانه راست (غرب) شهر موصل خبر داد.

در همین راستا، «عبدالامیر رشید یارالله» فرمانده این عملیات در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان پیشروی نیروهای مبارزه با تروریسم در عمق موصل قدیم و پیروزی های آنها علیه بقایای داعش، هنگامی که به مسافت ۵۰ متری مسجد النوری رسیدند تروریست های داعش با انفجار این مسجد و مناره قدیمی آن دست به ارتکاب جنایت تاریخی دیگری زدند.

وی با بیان اینکه نیروهای عراقی همچنان مشغول پیشروی هستند از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص طی آینده خبر داد.

در همین حال خبرگزاری «اعماق» وابسته به تروریستهای داعش مدعی شد که جنگنده‌ های آمریکایی مسجد النوری در موصل را منهدم کرده‌اند.

این در حالی است که پنتاگون با رد این مطلب اعلام کرد که گروه تروریستی داعش مسجد النوری در غرب موصل را منهدم کرده است نه جنگنده های آمریکایی.

گفتنی است که «ابوبکر البغدادی» خلیفه خودخوانده گروه تروریستی- تکفیری داعش در این مسجد اعلام خلافت کرده بود.

وی نخستین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳) در این مسجد اعلام خلافت کرد.