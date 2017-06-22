فعالیت شورای شهر در طول چهار سال مورد رصد قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاه ویسی شامگاه چهار شنبه در بیست و سومین جلسه کمیسیون گردشگری، هنر و ورزش اتاق بازرگانی سنندج، با بیان اینکه رمز موفقیت افراد نترس و شجاع بودن است، گفت: افرادی که در انجام فعالیتی آیه یاس بخوانند و اعلام نا امیدی کنند قطعا در کارشان به موفقیت نخواهند رسید.

عضو جدید شورا شهر سنندج اظهار داشت: در زمانی که در سنندج فعالیت اداری انجام می دادم اصلاً فکر این را هم نمی کردم که کسی روزی پروژه شهربازی سنندج را برگزیند.

شاه ویسی گفت: آقای علوی و تیم فامیلی لند نشان دادند که هیچ کاری نشد ندارد و اگر برای رسیدن به هدف تلاش شود قطعاً به نتیجه خواهیم رسید و کسی هم نمی تواند جلو افراد را بگیرد.

وی بیان کرد: در همین ابتدای کار مردم فعالیت اعضای شورای شهر را در طول چهار سال رصد کنند و نگذارند که مشکلاتی مانند فساد مالی رخ دهد و بعد در دوران انتخابات در فضای مجازی به نقد های بی مورد اشاره داشته کنند.

عضو جدید شورا شهر سنندج اظهار داشت: به دلیل اینکه اعتباران شهرداری اندک است اعضا شورا شهر باید به فکر سرمایه گذاری در این شهر باشند و افکار مردم باید به سمت و سویی برود که مانع از مشکل تراشی اداری شویم چون اگر مردم بخواهند کسی نمی توانند حرفی بزند.

اسماعیل نسب نیز در این جلسه گفت: تا کسی به سرمایه گذاری در استان کردستان ورود پیدا نکنند مشکلات این کار را درک نمی کند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار سنندج اظهار داشت: ذات پروژه های BOT مدیریت زمین است که ترکیه به عنوان پیش قدم در اجرای چنین طرحی هم اکنون سود آن را مورد استفاده قرار می دهد.

وی افزود: اجرایی شدن این پروژه به حفظ و حراست از زمین های دیدگاه سنندج کمک بسیاری کرد زیرا افرادی قصد تصاحب کردن این زمین های را داشتند.

اسماعیل نسب گفت: سال ۸۵ اگر اجازه می دادند بیش از ۱۰ مجموعه به مانند فامیلی لند در کردستان افتتاح می شد اما امید داریم که در آینده جبران گذشته را شاهد باشیم.