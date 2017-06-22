برندسازی زعفران نیاز به زیرساخت دارد/بازارسازی برای افزایش صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شورای ملی زعفران در سال ۸۸ با هدف تجمیع تصمیمات در حوزه زعفران تشکیل شد تا زمینه بهبود کیفیت این محصول و توسعه صادرات آن به بازارهای هدف توسعه یابد.

وی افزود: در مدت ۴ سال اجرای طرح بهبود کیفیت زعفران، علاوه بر افزایش میزان تولید این محصول در کشور از سالانه ۱۰۰ تن به ۳۵۰ تن، کیفیت زعفران هم رشد بسیار خوبی داشته است.

رئیس شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: با بهبود کیفیت زعفران تولیدی در کشورمان، ضمن جلب بیش از پیش رضایت مشتریان، زمینه توسعه صادرات و افزایش بازارهای هدف نیز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بازارسازی و بازارگردانی از اولویت های شورای ملی زعفران به شمار می رود، گفت: در شرایط فعلی، دیگر نباید به مزیت نسبی تولید اتکا داشت بلکه باید به مزیت رقابتی بودن محصول زعفران به عنوان یک اصل بسیار مهم توجه داشت.

احتشام ابراز کرد: موضوع شناسنامه دار کردن و برندسازی زعفران در دستور کار شورای ملی زعفران قرار دارد تا با نهایی شدن آن، بخش عمده ای از محصول زعفران کشور با برند و شناسنامه به بازارهای هدف صادر شود.

وی یکی از بازاهای هدف صادرات زعفران از ایران را کشور چین برشمرد و گفت: به دلیل تمایل مردم این کشور به استفاده از گیاهان طبیعی به عنوان دارو، شرایط برای توسعه صادرات زعفران به عنوان یک داروی گیاهی به چین فراهم است.

احتشام خاطرنشان کرد: کشورهایی اروپایی و امریکا از دیگر بازارهای هدف صادرات زعفران است اما در این بخش ظرفیت بالقوه زیادی وجود دارد که باید برای بالفعل شدن آن تلاش کرد.

زیرساخت های صادرات ایجاد نشده است

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران هم در این نشست خبری گفت: متاسفانه اگرچه محصول زعفران در ۲۸ استان کشور تولید می شود اما برای تولید و مصرف حجم بالای زعفران هیچ برنامه ریزی دقیقی وجود ندارد.

غلامرضا میری افزود: در سال ۹۵ با برنامه ریزی های شورای ملی زعفران، میزان صادرات این محصول به بازارهای هدف بر اساس آمار اعلامی از سوی گمرک، حدود ۶۰ درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها برای صادرات زعفران به درستی فراهم نشده است، خاطرنشان کرد: بی ثباتی و نوسانات شدید قیمت از دیگر مشکلات صنعت زعفران است، این مساله امکان حضور در بازار را برای صادرکنندگان سخت تر می کند.