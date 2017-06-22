برخورداری از دید مسئولانه در مدیریت شهری عامل توسعه مناطق است

به گزارش خبرگزاری مهر وب ه نقل از استانداری زنجان، سید بیوک موسوی در نخستین جلسه مشترک با جمعی از اعضای منتخب پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر زنجان برخورداری از دید وسیع در مدیریت شهری را عامل توسعه مناطق، مدیریت صحیح و افزایش درآمد شهرها دانست و اظهار کرد: نگاه وسیع و مسئولانه به مسائل مدیریت شهری به معنای نگاه صحیح و قانونمند به موضوعات مختلف و تعامل صحیح با سرمایه گذاران در راستای استفاده از توان بخش های غیردولتی در توسعه و عمران شهرهاست.

وی ادامه داد: باید در برخورد با سرمایه گذاران به دور از دیدگاه های سرمایه گریزانه از سوی مسئولان شهری، تامین منافع سرمایه گذاران و شهروندان مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه هیچ دستگاهی حق ندارد منافع و مطالبات مردم را به مخاطره بیندازد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: استفاده از برنامه های مدون در راستای توسعه و عمران شهری و نیز بهره گیری از ظرفیت های مختلف سرمایه گذاران بخش خصوصی و رفتار مناسب با آن‌ها، باید از سوی افراد توانمند و خوش فکر شورا که نمایندگان تام الاختیار تمام سلائق سیاسی در استان هستند، اجرا شود.

موسوی برقراری تعامل با سایر دستگاه های اجرایی، تشکیل اتاق فکر جهت بهره مندی از افکار مختلف نخبگان و نیز همدلی و هم‌افزایی اعضا را از مهمترین عوامل کارکرد صحیح شورای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد و گفت: تاکنون اقدامات انجام شده متناسب با شأن شهروندان زنجانی نیست و باید با تغییر نگرش و نگاه مسئولانه به موضوعات مدیریت شهری و فارغ از رویکردهای سیاسی، به رفع مشکلات و معضلات مردم پرداخته شود.

موضوعات مدیریت شهری را بسیار متعدد و وسیع عنوان کرد و گفت: توسعه و بهبود فضای شهری و تامین درآمد مورد نیاز جهت مدیریت شهر، نیازمند حضور افرادی کارآمد، متخصص، با نبوغ بالا در شوراهاست که توانمندی بالایی در مدیریت شهری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی داشته باشند.

موسوی با انتقاد از عدم تحولات اثربخش در مدیریت شهری زنجان، بر ضرورت تغییر و پوست‌اندازی در مدیریت کلان شهرهای استان تاکید و خاطرنشان کرد: انتظار نداریم که منتخبین شورا با هر عقبه فکری، سیاسی و جناحی به فعالیت های سیاسی در شورا بپردازند، چراکه مجموعه شورا و شهرداری باشگاه سیاسی نیست و افراد در این حوزه ها باید بر انجام ماموریت های شهری و رسیدگی به امورات مردم در این بخش تمرکز داشته باشند.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوزه شهری در تمامی استان ها با چالش های متعددی مواجه است، اظهار کرد: چالش های وسیعی در موضوعات اجتماعی، زیست محیطی و شهرسازی زنجان وجود دارد که باید با تدبیر افراد متخصص، کاردان، خوش‌فکر و صاحب نظر برطرف شود.

موسویتوسعه یافتگی زنجان را بسیار نامتوازن توصیف کرد و گفت: از اعضای منتخب این شورا انتظار داریم با انسجام، همدلی، هم‌افزایی و همکاری مسائل شهری را با جدیت پیگیری نمایند.

موسوی حفظ شأن هر یک از اعضای شورا را مهم دانست و تاکید کرد: باید با نگاهی منصفانه به دور از محدودنگری، زمینه بهره مندی یکسان همه شهروندان از امکانات شهری را فراهم نمود تا با بازسازی بافت فرسوده و اتخاذ روش های مناسب، امکان توسعه و بهبود مناطق محروم شهرها فراهم شود.

معاون استانداری زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه سبزه میدان به عنوان طرح پیشانی شهر زنجان تاکید کرد و تعامل و همراهی هرچه بیشتر اعضای شورا در راستای عملیاتی نمودن تصمیمات اتخاذ شده و تعیین تکلیف این پروژه عمرانی مهم را خواستار شد.

موسوی اظهار داشت: مدیران با جسارت فارغ از نگاه های متحجرانه و عملکرد انفعالی می توانند امکان تامین درآمد اجرای بزرگترین پروژه های عمرانی و توسعه مناطق محروم را فراهم آورند.

موسوی همچنین با ابراز تاسف از عدم حضور حتی یک نماینده از قشر بانوان در ترکیب شورای اسلامی منتخب شهر زنجان، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانوان نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهند، عدم حضور حتی یک نماینده از این قشر در جمع اعضای منتخب شوراها مایه تاسف است.

وی با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در تمامی سطوح جامعه، خاطرنشان کرد: بانوان همواره در طول تاریخ و در تمامی برهه های زمانی حضوری موثر در جامعه داشته اند و در تمامی ایام در کشور و استان زنجان نقش آفرین بوده اند.

معاون استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان با استفاده از نظرات مشورتی بانوان صاحب نظر استان در حوزه های مختلف باید خلاء حضور بانوان در شورا را جبران نمایند.

موسوی در ادامه با اشاره به برخی ضعف های اجرایی موجود در برگزاری انتخابات اخیر استان زنجان، یادآور شد: علیرغم برخی کاستی ها در شیوه های برگزاری انتخابات، رقابت انتخاباتی کشور در فضایی سالم و در سطح استانداردهای منطقه ای و بین المللی برگزار گردید و علیرغم حضور سلائق و افکار مختلف سیاسی، با نظارت های دقیق و مستمر هیئت های بازرسی و نظارت، نتایج بدون خدشه و به صورت صحیح اعلام شد.

در این دیدار، هر یک از اعضای منتخب پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر زنجان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.