برای اشتغالزایی باید سراغ بخش خصوصی برویم

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی وقفچی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان زنجان با یادآوری اینکه یکی از طراحان سوال از رییس جمهور است، افزود: به عنوان یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تنها دغدغه مشکلات مردم را داشته و بدون نگاه حزبی و سیاسی نسبت به احقاق حقوق مردم تلاش می کنم.

وی ادامه داد: طرح سوال از رییس جمهور جناحی و سیاسی نیست بلکه مشکلاتی برای سپرده گذاران موسسات مالی و بانکی به وجود آمده که به دلیل حساسیت بالای ایجاد شده و پاسخ های متناقض و دارای مشکل رئیس بانک مرکزی طرح سوال از رئیس جمهور کلید خورد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های بخش خصوص، گفت: اگر به دنبال اشتغالزایی و جلوگیری از کارمندپروری هستیم باید سراغ بخش خصوصی برویم.

وقفچی همچنین به وضعیت عملیات اجرایی سد مشمپا اشاره کرد و گفت: در ۱۲ خرداد سال گذشته وزارت نیرو به صورت مکتوب توقف عملیات اجرایی این سد را به مقامات استانی ارسال کرده بود.

وی با بیان اینکه در ۱۸ خرداد سال گذشته یعد از حضور یک هفتگی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع موضع گیری کردیم، افزود: سد مشمپا اهمیت زیادی برای تامین آب شرب شهر زنجان و تامین آب بخش صنعت شهرستان و حتی استان داشته که از اینرو با صراحت در مقابل تصمیم وزارت نیرو مقابله کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیری های صورت گرفته موجب دستور رفع توقف پروژه شد، تاکید کرد: در شهریور ماه سال گذشته دستور رفع توقف پروژه به صورت مکتوب به استان ارسال شد و عملیات اجرایی سد مشمپا پیگیری می‌شود.

وقفچی افزود: این پروسه موجب اختصاص نیافتن اختصاص اعتبار در سال گذشته برای سد مشمپا شد و در سال جاری اعتباری بالغ بر ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده که مورد قبول نبوده و اعتراض لازم به آن صورت گرفته است.

وی گفت: مجموع اعتبار تکمیل این سد ۸۰۰ میلیارد تومان است ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه انتقال آب به شهر زنجان و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل این سد نیاز است که مطالعات انتقال آب به شهر زنجان به پایان رسیده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت موجود اجرای پروژه راه مواصلاتی خلخال به طارم اشاره کرد و گفت: احداث راه مواصلاتی خلخال به طارم رگ حیاتی مهم برای استان زنجان محسوب می‎شود.

وقف چی افزود: اعتبارات طرح راه مواصلاتی طارم به خلخال سه برابر شده است و ۵۰ میلیارد تومان هم در قالب اوراق قرضه و ... درخواست شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با راه‎اندازی محور طارم به خلخال ۱۸۰ کیلومتر از مسیر استان‎های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به شمال کوتاه‎تر می‎شود، افزود: با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان، راهگشایی مسیر آغاز خواهد شد.