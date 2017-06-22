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۱ تیر ۱۳۹۶، ۷:۴۱

فرماندار دامغان:

زلزله ۴.۵ ریشتری شمال دامغان را لرزاند/ کانون زلزله کیاسر

زلزله ۴.۵ ریشتری شمال دامغان را لرزاند/ کانون زلزله کیاسر

دامغان-فرماندار دامغان گفت: حادثه زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در مرز بین استان های مازندران و سمنان، در شمال دامغان نیز به شدت احساس شد که ابعاد این حادثه و خسارات احتمالی در دست بررسی است.

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید بروز واقعه زمین لرزه در شمال دامغان که صبح پنج شنبه باعث وحشت مردم این منطقه شد، بیان کرد: هنوز درباره ابعاد و یا خسارات احتمالی نمی توان نظر داد اما این رویداد ساعت ۶:۳۰ صبح نخستین روز تابستان۹۶ رخ داده است.

وی افزود: این زمین لرزه در موقعیت ۵۳.۹۲ عرض شمالی و ۳۶.۱۹ عرض شرقی و در عمق ۱۰کیلومتری بوده است.

فرماندار دامغان گفت: این زمین لرزه در ۳۸کیلومتری شمال دیباج رخ داده و نخستین تیم ارزیاب هلال احمر استان سمنان برای بررسی وضعیت منطقه زلزله زده اعزام شده است.

کد مطلب 4011718

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