روند رو به رشد کشت زیتون در طارم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت رکورد جهانی تولید زیتون در طارم خبر داد و افزود: در سال گذشته رکود برداشت این محصول در شهرستان طارم شکسته شد و تجربه برداشت ۴۲ هزار تن در سطح ثبت شده که باغدار طارمی در این بخش به عنوان باغدار نمونه کشور معرفی خواهد شد.

جعفری یکی از مشکلات مهم در بخش کشاورزی شهرستان طارم را تک محصولی شدن آن برشمرد و تاکید کرد: به دلیل اینکه محصول زیتون دارای توجیه اقتصادی بوده و استقبال از کاشت و برداشت آن افزایش یافته این شهرستان به سمت تک محصولی شدن حرکت می کند که وابستگی به یک محصول موجب آسیب پذیری بیشتر آن خواهد شد.

چالش کیفیت و کمیت آب در شهرستان طارم را از مشکلات دیگر این شهرستان برشمرد و گفت: در کنار مشکل آب در شهرستان طارم کارگاه های سنتی فرآوری زیتون و وجود باغات مسن که نیازمند بازجوان سازی هستند از جمله چالش های بخش کشاورزی شهرستان طارم محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به سابقه کشت زیتون در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سابقه کشت زیتون در استان زنجان به ۹۰۰ سال قبل می‌رسد.

جعفری با بیان اینکه سطح زیر کشت محصول زیتون در دنیا ۱۰ میلیون هکتار است، اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در سطح کشور ۱۰۴ هزار هکتار برآورد شده که ۲۱ درصد از این میزان در استان زنجان قرار دارد.

وی با بیان اینکه استان زنجان قطب تولید زیتون کشور است، افزود: استان زنجان در بخش زیرکشت این محصول و تولید آن رتبه نخست کشوری را داشته و سهم تولید زیتون استان از کشور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان سطح زیر کشت محصول زیتون در اراضی کشاورزی استان را رو به رشد توصیف کرد و گفت: از ۱۹ هزار هکتار باغات زیتون استان که در شهرستان طارم قرار دارد ۱۳ هزار هکتار بارور بوده و به صورت متوسط ۳۵ تا ۴۰ هزار تن محصول برداشتی از این باغات است.