فعالان بخش معدن در استان قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: خوشبختانه در طول یک سال گذشته با تاکیدات زیادی که داشتیم شاهد همراهی بسیار خوب دستگاههای اجرایی با تولید کنندگان هستیم.

همکاری امور مالیاتی و گمرک استان قزوین قابل تقدیر است

وی افزود: از همکاری صمیمانه امور مالیاتی، گمرک و استاندارد قزوین که تعامل بسیار خوبی با تولیدکنندگان داشته اند و بویژه در مالیات ارزش افزوده کار موثری صورت گرفته که جای تقدیر دارد.

همتی بیان کرد: در خصوص حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط باید تعریف دقیقی ارائه شود تا بتوانیم واحدهای بیشتری را از سیستم های تشویقی و حمایتی برخوردار کنیم.

استاندار تصریح کرد: در خصوص طرح های ایجاد منطقه اقتصادی و یا ویژه و بندر خشک باید همه طرح ها بر اساس سند آمایش اولویت بندی شده و یک طرح جامع ارائه شود تا بتوانیم کاری مهم را عملیاتی کنیم.

وی اظهارداشت: از اتاق بازرگانی قزوین انتظار داریم درخصوص تعریف دقیقی از بنگاههای کوچک و متوسط و نیزایجاد منطقه اقتصادی گزارش جامعی را تهیه و ارائه کند.

استاندار قزوین در خصوص معافیت کشمش از مالیات ارزش افزوده هم گفت: آقای پور امیدی مدیرکل امور مالیاتی استان تلاش زیادی کردند تا محصول کشمش کشاورزان قزوین از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شود که این کار ارزشمند در حمایت از تولیدکنندگان است.