خبرگزاری مهر رسانه برتر در انعکاس اخبار دامغان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مجد پیش از ظهرپنجشنبه در دیدار با مسئولان دفاتر خبرگزاریهای دامغان در فرمانداری ضمن تقدیر از خبرگزاری مهر بهعنوان رسانه برتر حوزه پوشش اخبار در این شهرستان، تأکید کرد: پیگیری مطالبات مردم حق مهم و اساسی خبرگزاریها است، چون همه مردم به مسئولان دسترسی ندارند و خبرگزاریها هستند که باید مطالبات و خواستهای مردم را در بخشهای مختلف پیگیری و به سمع و نظر مسئولان برسانند و تا پیگیری نهایی موضوع را دنبال و نتیجه آن را به اطلاع مردم برسانند.
وی اضافه کرد: یکی از وظایف رسانهها در عصر حاضر این است که صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند و این رسالت مهم را باید بهخوبی دنبال و به جدیت پیگیری کنند همچنین رسانهها با انتقال اخبار درست و صحیح میتوانند به رشد و توسعه شهرستان در تمامی ابعاد بهخوبی کمک کنند.
فرماندار دامغان با انتقاد از عدم همکاری برخی مدیران با رسانهها افزود: اگر مدیران به نقش و تأثیر رسانهها واقف باشند در برابر آن تعظیم خواهند کرد، چون رسانه ابزار کارآمد و تغییر و تحول در هر کشور است لیکن تمامی دستگاههای اجرایی در شهرستان باید ضمن ارائه برنامههای خود، بهمنظور پوشش خبری آنها نهایت همکاری و همراهی با خبرگزاریها که تلاش میکنند خدمات دولت به اطلاع مردم برسد داشته باشند.
مجد رعایت انصاف و امانتداری از اصول اخلاقی و حرفهای را از وظایف اصلی یک رسانه برشمرد و افزود: این امر ضمن ادای احترام به مخاطب، به جذب اعتماد بیشتر آن بهعنوان شاهرگ حیاتی به ماندگاری هر رسانهای کمک میکند همچنین باید گفت دراینبین نقش رسانهها در حفظ و تقویت این فضا بسیار پررنگ است و باید تلاش شود با کمک هم از ظرفیت تمامی مسئولان بهخوبی استفاده شود.
فرماندار دامغان بابیان اینکه درصدد هستیم برنامه امسال روز خبرنگار را متفاوتتر از سالهای قبل در شهرستان برگزار کنیم تصریح کرد: برای این امر و هرچه بهتر برگزار شدن مراسم روز خبرنگار ستادی در شهرستان تشکیل و همه دستگاههای اجرایی دخیل در این کارخواهیم کرد و امیدواریم نتایج و خروجی خوبی را به همراه داشته باشد.
مجد در دیگر بخش سخنان خود، خاطرنشان کرد: برای توجه بیشتر به رسانهها و ارتباط روابط عمومی ادارات با خبرنگاران بهزودی شورای اطلاعرسانی بهعنوان یک ضرورت در شهرستان با محوریت فرمانداری تشکیل خواهد شد .
وی افزود: یکی از نکات مهم و اساسی که باید به آن اشاره داشت این است که رسانهها امسال نقش خوب در پررنگ کردن انتخابات داشتند و جا دارد از خبرگزاری مهر نیز که همراهی و همکاری خوبی داشت تقدیر و تشکر شود.
در این نشست خبرنگار خبرگزاری مهر تقدیر شد.
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