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۱ تیر ۱۳۹۶، ۸:۳۸

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

سرشماری ۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه برای پرونده الکترونیک سلامت

سرشماری ۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه برای پرونده الکترونیک سلامت

کرمانشاه- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از سرشماری ۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، ابراهیم شکیبا با اشاره به سرشماری برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت گفت: حدود ۹۰ درصد از مردم استان برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سرشماری شده اند.

وی افزود: با وجود مراجعه به درب منازل تعدادی از هم استانی ها حضور نداشته اند و ۱۰ درصد استان سرشماری نشده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: از مردم می‌خواهیم در سریع ترین زمان ممکن به نزدیکترین مراکز بهداشتی و درمانی و یا پایگاه های سلامت برای تشکیل پرونده الکترونیک مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از خدمات در این طرح به صورت رایگان در سطح مراکز و پایگاه های سلامت انجام می شود، اظهار داشت: در مرحله اجرای طرح شرایط بسیار مطلوبی فراهم شده و بحث بیماری یابی به ویژه بیماری های دیابت و قلبی عروقی به صورت رایگان انجام می شود.

شکیبا اضافه کرد: پرونده سلامت الکترونیک به معنای ثبت همه مشخصه های سلامت فرد است و همه بیماری ها و اقدام های درمانی در آن ثبت می شود و از سویی دیگر اطلاعات لازم را برای درمان در اختیار بهورزان، مراقبان، پزشکان و بیمارستان ها قرار می دهد.

وی با تاکید براینکه اجرای پرونده الکترونیکی سلامت در راستای ارتقا کیفیت سطح خدمات بهداشت است، بیان داشت: باید به مردم یادآور شویم با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت از بیماری های خود مطلع می شوید و در هر جای کشور و حتی خارج از کشور این اطلاعات ثبت شده در دسترس است و از بسیاری از خطاهای رایج در تامین سلامت مردم پیشگیری می شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: در زمینه ثبت اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک نیازمند همکاری همه مردم هستیم.

طرح الکترونیکی کردن پرونده های سلامت در استان کرمانشاه از سال ۹۴ در شهرستان پاوه به عنوان پایلوت  آغاز و در سال ۹۵ نیز در سایر شهرستان های استان وارد مرحله اجرا شد.

کد مطلب 4011731

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