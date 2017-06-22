ظرفیت معادن استان قزوین مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر،سیده حمیده زرآبادی چهارشنبه شب درجلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امیدواریم با تصویب تفکیک وزارت صنعت و معدن از ظرفیت های مغفول مانده بخش معدنی بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: در استان قزوین بیش از 186 معدن فعال داریم که به نظر می رسد از این ظرفیت بخوبی استفاده نکرده ایم که باید در این زمینه با تدبیر عمل کنیم تا به تولید و اشتغال کشور کمک شود.

زرآبادی تصریح کرد: در سال اقتصاد مقاومتی باید از همه توانمندی و ظرفیت های خود بخوبی استفاده کنیم تا بتوانیم شعار سال را عملیاتی کنیم.

وی توجه به مشکلات معدن کاران وحمایت ازسرمایه گذاران این بخش را ضروری دانست وگفت:اتاق بازرگانی می تواند در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای حل آن به دولت کمک کند.