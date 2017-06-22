برداشت گرمک در شهرستان سیروان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بخشوده با اعلام این خبر گفت: امسال سطح زیر کشت این محصول ۲۷۰ هکتار از اراضی شهرستان سیروان را در بر گرفته است.

وی گفت: پیش بینی می شود از هر هکتار دو تن گرمک برداشت شود که ارزش اقتصادی آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هکتار است و محصول تولیدی به شهرستان های ایلام و نیز سایراستان های همجوار صادر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان گفت: تعداد بهره بردارانی که مشغول فعالیت در تولید گرمک هستند ۳۲۰ بهره بردار است.

وی تصریح کرد: این محصول باعث ایجاد شغل فصلی در این شهرستان شده و با توجه به زمان کوتاه کاشت تا برداشت و هزینه های اندک کاشت و داشت اشتغال زایی مناسبی در سطح شهرستان داشته و از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی سیروالن در پایان افزود: محصول گرمک در دو بخش مرکزی و بخش کارزان هرساله کاشت می شود و این محصول در بخش مرکزی در اواخر خردادماه و بخش کارزان در اواخر تیرماه به مرحله برداشت رسیده و روانه بازار فروش می شود.