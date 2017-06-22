جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه امارات درباره قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت: خواسته های کشورهای تحریم کننده قطر درباره برخی امور از جمله حمایت مالی از افراطی ها و گروههای تروریستی در سوریه و لیبی به طور مثال و نیز جا دادن به برخی شخصیت ها است که با ممنوعیت بین المللی روبرو هستند.

وی افزود: ما اسامی برخی از افرادی که در آمریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحت تعقیب هستند و هم اکنون در دوحه حضور دارند را منتشر کرده ایم.

قرقاش گفت: اگر قطر خواهان بازگشت به جمع همسایگان و اطرافیانش است باید به تصمیمات شورای همکاری پایبند باشد. قطر باید به حمایت از گروههای تروریستی را متوقف کند.

وزیر اماراتی تاکید کرد که اگر به سیاست هایش ادامه دهد از سوی کشورهای اطرافش در شورای همکاری خلیج فارس منزوی خواهد شد و فرودگاهها و بنادر آن بر روی جهان باز اما با همسایگانش بسته می ماند.