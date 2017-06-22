فعالیت ۴۰۰ هیات مذهبی و ۵۰۰ مداح در ملارد

حجت الاسلام والمسلمین ناصر حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تاسیس اداراه تبلیغات اسلامی با بیان این که تبلیغات در بینش و فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیع و ویژه ای برخودار است، افزود: البته شیوه های تبلیغ دین که در راس آن اخلاق و رفتار صالح قرار دارد، با روش های تبلیغات غربی که صرفا با هدف تحت تاثیر قرار دادن مخاطب است، تفاوت جوهری دارد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، ساماندهی، پشتیبانی ونظارت بر تبلیغات دینی و مردمی، زمینه سازی برای یافتن نیروهای مومن، تقویت وهدایت تشکل های دینی، فرهنگی وقرآنی و تلاش در جهت احیاء واشاعه معارف اسلامی تنها بخشی از رسالت های سنگین این نهاد انقلابی است .

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد با ارائه گزارشی از وضعیت هیئات مذهبی و تبلیغی در شهرستان ملارد، گفت: در این شهرستان ۴۰۰ هیات مذهبی، ۵۰۰مداح، ۲۵موسسه وخانه قرآنی، ۳ کانون فرهنگی وتعدادی روحانی مستقر تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد مشغول خدمات تبلیغی و معرفتی و دینی هستند.