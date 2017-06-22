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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۸

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد خبر داد؛

فعالیت ۴۰۰ هیات مذهبی و ۵۰۰ مداح در ملارد

فعالیت ۴۰۰ هیات مذهبی و ۵۰۰ مداح در ملارد

ملارد- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد از فعالیت ۴۰۰ هیات مذهبی و ۵۰۰ مداح در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین ناصر حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تاسیس اداراه تبلیغات اسلامی با بیان این که تبلیغات در بینش و فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیع و ویژه ای برخودار است، افزود: البته شیوه های تبلیغ دین که در راس آن اخلاق و رفتار صالح قرار دارد، با روش های تبلیغات غربی که صرفا با هدف تحت تاثیر قرار دادن مخاطب است، تفاوت جوهری دارد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، ساماندهی، پشتیبانی ونظارت بر تبلیغات دینی و مردمی، زمینه سازی برای یافتن نیروهای مومن، تقویت وهدایت تشکل های دینی، فرهنگی وقرآنی و تلاش در جهت احیاء واشاعه معارف اسلامی تنها بخشی از رسالت های سنگین این نهاد انقلابی است .

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد با ارائه گزارشی از وضعیت هیئات مذهبی و تبلیغی در شهرستان ملارد، گفت: در این شهرستان ۴۰۰ هیات مذهبی، ۵۰۰مداح، ۲۵موسسه وخانه قرآنی، ۳ کانون فرهنگی وتعدادی روحانی مستقر تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد مشغول خدمات تبلیغی و معرفتی و دینی هستند.

کد مطلب 4011741

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