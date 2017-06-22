  1. استانها
  2. سمنان
۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۴

معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان:

۲ اکیپ ارزیابی هلال احمر به مناطق زلزله زده شمال دامغان اعزام شد

۲ اکیپ ارزیابی هلال احمر به مناطق زلزله زده شمال دامغان اعزام شد

سمنان - معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه زلزله دامغان خسارتی در پی نداشت، گفت: دو اکیپ جستجو و ارزیابی به مناطق زلزله زده شمال این شهرستان اعزام شد.

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در پی وقوع زمین لرزه در شمال دامغان همزمان با صبح پنج شنبه نیروهای هلال احمر بلافاصله وارد عمل شدند تا خسارت های احتمالی را مورد بررسی قرار دهند، ابراز داشت: اکیپ های هلال احمر سمنان با دهیاران منطقه ارتباط برقرار کردند که خوشبختانه باید گفت این زمین لرزه در ۳۸کیلیومتری دیباج خسارتی در پی نداشت.

وی افزود: این زمین لرزه در موقعیت ۵۳.۹۲ عرض شمالی و ۳۶.۱۹ عرض شرقی و در عمق ۱۰کیلومتری بود که باعث وحشت مردم شد و هلال احمر با حضور به موقع خود در منطقه به مردم این اطمینان را دادند که زلزله صبح پنج شنبه بدون خسارت است.

کد مطلب 4011743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها