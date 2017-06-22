۲ اکیپ ارزیابی هلال احمر به مناطق زلزله زده شمال دامغان اعزام شد

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در پی وقوع زمین لرزه در شمال دامغان همزمان با صبح پنج شنبه نیروهای هلال احمر بلافاصله وارد عمل شدند تا خسارت های احتمالی را مورد بررسی قرار دهند، ابراز داشت: اکیپ های هلال احمر سمنان با دهیاران منطقه ارتباط برقرار کردند که خوشبختانه باید گفت این زمین لرزه در ۳۸کیلیومتری دیباج خسارتی در پی نداشت.

وی افزود: این زمین لرزه در موقعیت ۵۳.۹۲ عرض شمالی و ۳۶.۱۹ عرض شرقی و در عمق ۱۰کیلومتری بود که باعث وحشت مردم شد و هلال احمر با حضور به موقع خود در منطقه به مردم این اطمینان را دادند که زلزله صبح پنج شنبه بدون خسارت است.