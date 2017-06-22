افغانستان، عراق و پاکستان بیشترین تبعه را در ایران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و نتایج جدول «جمعیت برحسب جنس، سن و تابعیت» از مجموع افراد ساکن در ایران در زمان سرشماری، یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر تابعیت کشور افغانستان، ۳۴ هزار و ۵۳۲ نفر تابعیت کشور عراق و ۱۴۴ هزار و ۳۲۰ نفر تابعیت کشور پاکستان را داشته‌اند.

بررسی نتایج جداول «جمعیت برحسب جنس، سن و تابعیت در نقاط شهری و روستایی» نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جمعیت با تابعیت افغانستان در نقاط شهری زندگی می‌کنند. بر این اساس یک میلیون و ۲۴۲۲ هزار نفر و ۳۳۲ نفر با تابعیت افغانستان در نقاط شهری و ۳۴۰ هزار و ۹۶۸ نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

«جمعیت برحسب جنس، استان و تابعیت» جدول دیگری است که به تازگی منتشر شده است. بر اساس نتایج این جدول استان تهران حدود یک سوم از افراد با تابعیت افغانستان را در خود جای داده است. استان کردستان از این نظر با داشتن ۱۸۸ نفر که تابعیت افغانستان دارند رتبه آخر را به خود اختصاص داده‌اند.

برای مشاهده جداول مذکور به سایت درگاه ملی آمار به «این لینک» مراجعه کنید.