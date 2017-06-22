دستور قضایی توقف فعالیت شعب موسسه حافظ به نیروی انتظامی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی اعلام کرد: « پیرو اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر فعالیت غیرمجاز شعب موسسه اعتباری خودخوانده حافظ در برخی مناطق کشور بدین وسیله مجدداً از هموطنان گرامی درخواست می‌شود، به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود به هیچ وجه نزد موسسه جعلی مذکور سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیارگذاردن مِلک برای ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.»

«ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آن‌ها از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند.»

«لازم به ذکر است موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت شعب موسسه یاد شده، بر اساس دستور صادره از سوی مرجع قضایی به نیروی انتظامی منعکس شده است.»